Nasvet Keitha Richardsa

Pred več kot 70.000 oboževalci so Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood in Charlie Watts priredili nepozaben šov, ki so ga začeli z legendarno Satisfaction. Verjamem, da se ljudje delimo na dve vrsti, na tiste, ki ob uvodnih taktih te pesmi v drobovju začutimo nekaj, kar te prisili, da vstaneš in začneš plesati (ali vsaj divje trzati z nogo pod mizo, če si jo zavrtiš v pisarni), in na tiste, ki so že pod rušo.

Slišala sem jih tudi v Črni gori leta 2007 in na Dunaju leta 2014. Koncert v Budvi, sredi ničesar na plaži Jaz, je bil nenavaden, spomnim pa se komentarja enega od mimoidočih, ko smo odhajali domov. »Dobro, tile Stonesi, saj ga žgejo, ampak videl boš, kako noro bo naslednji teden, ko pride Ceca.«

Frontman Rolling Stonesov je bil tudi častni gost moje dekliščine. Ker sem prijateljicam vedno znova pripovedovala, da na svetu ni lepšega moškega, kot je bil mladi Jagger, se je ta pojavil pri vratih v kartonasti podobi in naravni velikosti, naravnost iz leta 1970. Zabavo smo s puncami nadaljevale v centru, ko sem se sredi noči vrnila domov, pa me je kartonasta lutka, ki je nepremično stala v kotu in bolščala vame z našobljenimi ustnicami, na smrt prestrašila.

Nocoj bodo Stonesi spet zatresli avstrijsko prestolnico, žal brez bobnarja Charlieja Wattsa, ki se je avgusta lani poslovil pri 80 letih. Tudi preostali gospodje niso več rosno mladi, Mick in Keith jih imata 78, Ron 75. A na odru se to ne bo poznalo, videti Stonese v živo je vedno spektakel.

»Nekateri zdravniki so mi napovedali še šest mesecev življenja. Bil sem na njihovem pogrebu,« je legendarna izjava kitarista Richardsa. Dunajski koncert je že davno razprodan, a kakšno vstopnico se še da stakniti. Sicer pa si Stonese na ves glas zavrtite kar doma. In upoštevajte Richardsov nasvet: »Če se ga mislite napiti, naredite to elegantno.«