Očem skrita lepota

Italijanski policijski sindikat nasprotuje temu, da bi policisti nosili rožnate zaščitne maske, ker se ne ujemajo s policijskimi uniformami in lahko škodujejo ugledu institucije, je poročala STA. Energičen upor proti maskam napačne barve je najmanj, kar človek lahko pričakuje od naših pregovorno nečimrnih zahodnih sosedov.

Ni jim padlo na pamet, da bi se uprli nošenju zaščitnih mask, ker jim je očitno jasno, da vedo veliko manj od znanstvenikov, ki so ugotovili, da maska ščiti pred virusi.

Šalo na stran. Ste vedeli, da medicinska zaščitna maska blagodejno vpliva tudi na videz tistega, ki jo nosi? Tako bi lahko povzeli izsledke raziskave dveh britanskih psihologov, ki sta skupini 43 študentk psihologije na univerzi v Cardiffu kazala slike 40 različno privlačnih moških obrazov.

Na eni fotografiji je bil nezakrit obraz, na drugi je obraz zakrivala knjiga, na tretji maska iz blaga in na zadnji medicinska maska za enkratno uporabo.

Raziskava je bila opravljena februarja lani, torej sedem mesecev po tem, ko je nošenje zaščitnih mask postalo obvezno v Veliki Britaniji.

Končni rezultati so pokazali, da so se študentkam zdeli najbolj privlačni obrazi, zakriti z medicinsko zaščitno masko, na drugem mestu so bili obrazi za masko iz blaga, na tretjem obrazi, skriti za knjigo, nezakrit obraz pa je bil ocenjen kot najmanj privlačen.

Koliko je na rezultat raziskave vplivalo skoraj soglasno prepričanje udeleženk, da so zaščitne maske v preteklem letu postale del vsakdanjega življenja in da njihova uporaba učinkovito preprečuje širjenje covida, znanstvenika nista zapisala.

Da bi v poskus vključila rožnate maske, jima žal ni prišlo na misel. A če bi izmerila, ali te dodatno povečajo privlačnost moških obrazov, bi morda naredila veliko uslugo italijanskim policistom. Pa drugič.