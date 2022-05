Pogled iz zlate kletke

Stepan iz Harkova jih šteje komaj trinajst, pa že ima svoj profil na instagramu. Je eden od največjih zvezdnikov instagrama z več kot milijon sledilci. In še dve pomembni intimni podrobnosti o njem, če je intima na družbenih omrežjih sploh mogoča: je maček in vojni ubežnik hkrati.

Še preden je to postal, je iz Harkova prek instagrama pošiljal v svet prikupna sporočila: enkrat z medvedkom, pa s kozarčkom koktajla in z zalogajem sadne kupe … Nato so lepega dne – bilo je 24. februarja – Harkov prebudile eksplozije. Dva tedna na instagramu ni bilo sledu o Stepanu. Da se mu ni kaj zgodilo, je skrbelo sledilce. Sredi marca se je končno spet oglasil in zaupal svetu, da je na varnem. Da se je iz Harkova z vlakom prek Lvova rešil v Francijo. A pred tem mu ni bilo lahko.

Na dan ruskega napada je Stepana stresla eksplozija. »Skočil sem pokonci in jasno je bilo, da se dogaja nekaj strašnega,« je zapisal na instagramu. Vojna je potrkala na njihova vrata. Pred njegovimi očmi je zgorela sosedova hiša. Osmi dan sta dve granati padli tudi na njihovo dvorišče. Dve noči je Stepan preživel v kleti brez elektrike …

Pred tednom se je javil iz mondene Nice, pred dnevi pa v Cannesu dobil še nagrado, ker se je zaradi njega začela humanitarna akcija za vse njegove zapuščene ukrajinske živalske prijatelje. Na njegovem profilu so sonce, plaže, Stepan pod palmo …, toda v njegovem mačjem pogledu je nekaj ganljivega.

Ta pogled poznam. To je pogled ujetega v zlati kletki. Naš osemletni pasji mešanček dobi tak pogled vsakič, ko je predolgo zdoma: v hotelski sobi, na pasji plaži s tremi zvezdicami na Jadranu, v planinski koči … Ko dobi instagram, bo javil svetu: Ni je tuje, še tako imenitne strehe, čez domačo.

Iz Stepanovega Harkova je vojna naredila pogorišče. A Harkov je tisto, kar Nica nikoli ne bo: Stepanov dom …

Držimo pesti, da ga bo čim prej spet videl.