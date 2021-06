Popolno darilo

»Se strinjam z veliko brisačo, kreme pa mogoče ne, ker ima vsak svoje preference. Raje kakšno rožico, lahko tudi pravo. Vzgojiteljica ima baje rada sončnice.«



Naslednje elektronsko sporočilo: »Pozdravljeni! Bi mogoče lahko na brisači dali izvesti srnico? A kdo pozna koga, ki veze?« In naslednje: »Če želite, lahko tudi darilni paket podarimo (oziroma 2 paketa, da bo vsaka svojega imela). Paket vsebuje čaj za najboljšo vzgojiteljico, kavico vanilja-karamela z napisom 'hvala', bonbonjero pralinejev, čokolado z vrtnico, kremo za roke z oljem vrtnice, porcelansko skodelico s cedilom in pride še roža ali vrtnica zraven (slika podobnega paketa v prilogi).«



Naprej: »Ha, ha ... No, še tretja varianta ali ideja za kakšno kombinacijo. Mi smo dali lani vzgojiteljicam eni pladenj, drugi pa leseno desko in v les vgravirano veverico. Prilagam slike ...«



Pa: »Sicer sem mnenja, da se da kupiti tudi bone za nego obraza, masažo telesa, pedikuro, manikuro ..., skratka razvajanje po napornem letu.«



Še ena: »Lepo pozdravljene! Vse ideje so super, je pa res, da smo ji lonček že podarili. Naredimo eno anketo in poklikamo, kaj nam je najbolj všeč? Lep dan še naprej!«



V vrtcu sem bila kategorično proti, da bom predstavnica staršev, predvsem zato, ker je to tista žrtev, ki mora na koncu leta poskrbeti za darilo. Privolila sem, da bom namestnica, pa še to le zato, da se bo sestanek o »naših sončkih« že enkrat končal. Ni vrag, da je predstavnica sredi leta zamenjala vrtec in me pustila v metaforičnem dreku.



Vsako zlo je za nekaj dobro. Mislila sem, da bo dopust namenjen temu, da si spočijem od naporne službe, zdaj pa vidim, da ga bom vsaj polovico namenila za okrevanje od skrbnih slovenskih mamic.



Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: