Pred lokalno izbiro

Volitve so nas že dodobra utrudile, ampak zdržimo. Sploh prihodnji teden, ko se bomo odpravili krojit usodo lokalnih šerifov. Čeprav je televizijskih soočenj malo, ker je pač občin preveč, so prav lokalne volitve morda še najpomembnejše.

Tega se zavedajo celo nekateri poslanci. Poslanec SDS Franc Rosec, ki kandidira za župana Šoštanja, je odkrito priznal, zakaj bi rad postal župan: »K županu se hodijo vsi direktorji pogovarjat, imaš neki vpliv. K poslancu pridejo samo takrat, ko potrebujejo kakšno uslugo, da kaj pomagaš, da gre kakšna zadeva v kakšno smer. Kot župan pa imaš večjo moč, več lahko ljudem pomagaš.« Ja, direktorji so tudi ljudje.

Vsi smo občani. Naši otroci hodijo v najboljše vrtce, šole, v dobro založeno knjižnico, ko smo bolni, gremo v zdravstveni dom, kjer nimamo težav priti do zdravnika, popoldne ali ob koncih tedna gremo na rekreacijo, saj je možnosti ogromno, in na kakšno od številnih kulturnih prireditev. Občinske ceste v naši občini so redno vzdrževane, ne le nekaj mesecev pred volitvami. Uporabljamo točen mestni javni prevoz, se vozimo po urejenih kolesarskih stezah, ki so ob snegu prve splužene, ali gremo peš po površinah, ki so prilagojene invalidom. Živimo namreč v vključujočem kraju, ki poleg invalidov v mestno življenje vključuje številne tujce, ki prihajajo k nam. Vsi se tako dobro razumemo in si pomagamo. Imamo možnost najeti stanovanje zase in varovano stanovanje za ostarele starše. Dihamo čist zrak in ni nas strah ponoči hoditi po vseh mestnih četrtih in krajevnih skupnostih. Ko si zaželimo zabave in družbe, gremo v vedno vrveče mestno oziroma krajevno središče ter se srečamo s prijatelji.

Je vaša občina takšna? Če ni, morate nujno na volitve prihodnji teden. Ker direktor bo že prišel do župana, vi pa težje. Sploh če so med županovimi svetniki – direktorji.