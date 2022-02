Pri nas doma zgodnja jutra začnemo s spremljanjem svetovnih novic na CNN in Sky News. Brnenje motorja nato naznani dostavo Dela, ki ga vselej prvi prebere oče. Ni lepšega, pravi, od šelestenja tiskanega časopisa, še preden gre sonce gor. Ko gre dol, pa imata s stricem ritual – izmenjavo Dela in Dnevnika. Slovenska televizijska poročila so prav tako na dnevnem redu, začenši s Svetom na kanalu A.

Ko smo živeli z dedkom in nono, so bila, poleg jutranje izdaje Dela, najbolj pomembna radijska poročila s Studiem ob 17h, dedek je imel črn Grundigov radio z anteno celo na nočni omarici. Pri gledanju Obzornika na RTV Ljubljana smo morali biti čisto tiho že pri avizu Kalinovega dečka s piščalko. Če smo bile s sestro in sestrično preveč razigrane, je bil dedek nejevoljen: »Pssst, poročila.« Pri tem se je nemirno presedel, da mu je s prekrižane noge vsakič padel copat. Posebej je hotel tišino, če je bila na zaslonu napovedovalka Metka Centrih Vogelnik. Me pa smo se še bolj hihitale.

Znana pesem Video Killed the Radio Star v Renaultovem oglasu prikliče nostalgijo po radiu … Stric v svoji hiški, čisto na samem na Hvaru, ki ji teta ljubkovalno pravi »vukojebina«, lovi edino valove radia Blato, televizije nič ne pogreša. Prijateljica Saša ima v službi ves dan prižgan Aktual, teta obožuje Miho Šaleharja na Valu 202, sama pa med vožnjo najraje poslušam radio Ekspres, ko kul jutra vodi Klemen Bučan. Zlasti se veselim prvih četrtkov v mesecu, ko gosti našega župana Zorana Jankovića, ki prijazno odgovarja na vse sorte vprašanja meščanov. Če je med potjo gneča, ga še sama pokličem v eter in imam, iz prve roke, imenitno novico dneva. Na primer, da je Ljubljana razglašena za najboljšo evropsko destinacijo. In iz zvočnikov že igra V Ljubljano Marjane Držaj.