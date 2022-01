Papirnat robček v pralnem stroju

Vsi poznamo ta prizor: odpremo pralni stroj, da bi izvlekli kup svežega in dišečega perila, v bobnu pa tisoče belih snežink, ki so ostale od pravkar opranega papirnatega robčka, ki se je potuhnjeno skril v kakšen žep. Mogoče to res ni največja gospodinjska katastrofa, konec koncev se lahko vname ponev z vročim oljem ali iztakne vodovodna cev, a tudi čisto navaden robček lahko postane vzrok za družinsko krizo, nedolžni obrazi pa vsi po vrsti zatrjujejo, »nisem bil jaz«, in sumijo nekoga drugega. Beli robček pa je medtem mirno razpadel na drobne pikice, ki so se zarile v volnen pulover, kavbojke, se prilepile na sintetično bluzo in napolnile vse žepe in kapuce, ki so bili v pranju.

Seveda obstajajo številni nasveti, kako se jih znebiti. Od enostavnih in logičnih do skrajno bizarnih. Med prvimi je zagotovo pomoč sušilnega stroja, v katerega filter se že po nekaj minutah ujamejo nadležni koščki. Perilo lahko stresemo na balkonu ali vrtu in potem pometemo po tleh, kar se je nabralo. Precej popularen predlog je pomoč aspirina. Aspirin očitno deluje tako, da raztopi tkiva, ne da bi poškodoval oblačila, in to je trik, na katerega prisegajo zagovorniki protibolečinske, v tem primeru protimadežne tablete. Lahko pa med perilo vstavimo čudežne lovilce: par najlonskih nogavic.

Pred kratkim je tudi statistični urad pripravil anketo. Statistiki so namreč prepričani, da vsak košček opranega robčka vpliva na splošno zadovoljstvo v življenju, zato so morali anketiranci oceniti stopnjo jeze, ki jo začutijo ob pogledu na zgoraj opisani prizor. Svoj glas je oddalo 115 oseb, veliko večino (53 odstotkov) opran robček nepopisno jezi, malo več kot 38 odstotkov jih prav nič ne vrže iz tira, le slabim devet odstotkom peric in pralcev pa se to nikoli ne zgodi. Urad sicer ni spraševal o drugih gospodinjskih nevšečnostih, bi pa bilo zanimivo vedeti, kaj ljudi bolj razburi: roza obarvana bela nogavica ali črna nogavica, ki je zatavala v boben z belim perilom. Še dobro, da se zaščitne maske v žepih tako lepo operejo.