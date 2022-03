Ruski ekvilibrist

Folke Tegetthoff je avstrijski pisatelj, pra-pra-pra nečak legendarnega avstrijskega admirala, naturaliziran Pirančan in organizator zgodbarskega festivala v Avstriji. Lani je v program uvrstil tudi točko nekakšne ekvilibristike. Agencija jim je za sprejemljiv honorar poiskala mojstra postavitve palminih listov v popolno ravnovesje, uglajenega Dimitrija iz Sankt Peterburga, ki je izpeljal prve tri od 15-tih nastopov.

Tedaj je Tegetthoffa poklical odvetnik in mu povedal, da so Dimitrijevi nastopi popolna kopija točke, zaščitene kot intelektualna lastnina nekega švicarskega performerja. Če bi Dimitrij nastopal brez avtorskih pravic, bi sledil zahtevek za zasoljeno odškodnino. Dimitrij je festivalu takoj vrnil vnaprej prejeti honorar in zapustil skupino, čeprav so organizatorji simpatičnega Rusa že močno vzljubili.

FOTO: Boštjan Fon

Zgodba bi se končala, toda Tegetthoffovi sodelavci so zadnji dan festivala proslavili v restavraciji dunajskega muzeja Leopold. Nekdo se je spomnil priljubljenega Dimitrija. Folke ga je poklical. Prišel je v desetih minutah in zabava se je šele začela, ko je naročil najdražje šampanjce, kar jih je premogla restavracija.

Ko je naslednje jutro Folke hotel poravnati hotelski račun za svojih pet povabljenih umetnikov, mu je receptor povedal, da se sploh niso vrnili v sobe. Le zakaj? Dimitrij je preostalo družbo povabil v veliko dražji (šestzvezdični) hotel, najel zanje suite, poravnal zasoljeni zapitek v restavraciji in v hotelu, naročil taksije in poskrbel, da so po prekrokani noči pravočasno prišli na letalo. Za eno samo zabavo je šlo na tisoče evrov, ki si jih je mladi bitcoinski milijonar privoščil, ne da bi trenil. Avstrijcem se niti sanjalo ni, da jim je agencija posredovala premožneža, ki za lastno zabavo rad nastopa kot neznan ekvilibrist, predvsem pa se rad druži z umetniki. Talentiran amater, torej, ki mu je denar precej dolgočasna reč. Razgalil jim je zgodbo v zgodbi o tem, kako nenavadno navadni in hkrati posebni so lahko bogataši. Pa čeprav iz Rusije.