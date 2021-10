Skrčeni velikani

​Med Nizozemci, ki jih že leta razglašajo za najvišje zemljane, je završalo. Najnovejši podatki kažejo, da so se pomanjšali. Moški, rojeni leta 2001, so v povprečju visoki 1,829 metra, kar je centimeter manj od tistih, ki so se rodili leta 1980. Podobno so ugotovili pri ženskah: 21-letne Nizozemke so s povprečjem 1,693 metra 1,4 centimetra manjše, kot so bile pri tej starosti rojakinje, zdaj stare 41 let.Zaradi svoje visokoraslosti, ki jo pripisujejo kombinaciji življenjskega standarda, kakovostne hrane in dobrega zdravstvenega sistema, so spremenili celo standarde za višino stropov v stavbah, zrasli so čevlji in konfekcijska obleka. Pa ni bilo vedno tako. »Vselej sem imela težave zaradi svoje višine. Ko sem bila stara 12 let, sem bila najvišja v razredu in tudi višja od nekaterih učiteljev,« je za AFP povedala, predsednica kluba Lange Mensen, v katerem se visoki ljudje lahko gledajo iz oči v oči. »Ko sem prišla v klub, je bilo to zame pravo razodetje,« je pripovedovala 190 centimetrov visoka 57-letnica.Visoki Nizozemci so zadnje čase ugotavljali, da niso več tako izjemni, navsezadnje je samo 12 odstotkov mladih moških nižjih od 1,75 metra (v 50. letih jih je bilo 42 odstotkov). In ravno ko so se začeli počutiti bolje, pride novica, da so se skrčili! Kaj se dogaja? In kako zelo jih ogrožajo Črnogorci, ki so le malo za njimi? Tez je več. Ena pravi, da so na povprečje vplivale migracije, toda tudi v družinah, kjer so starši rojeni na Nizozemskem, zaznavajo stagnacijo. Druga opozarja, da tudi tam narašča družbena neenakost in da se ljudje ne prehranjujejo več tako zdravo, tretja preprosto, da so dosegli – strop.Medtem so Črnogorci sproščeni. Ob razglasitvah najvišjih zemljanov vselej zakroži šala, da so tako visoki, ker ves čas ležijo. In iz tega stereotipa so se tudi sami ponorčevali, ko so poleti pripravili tekmovanje v maratonskem izležavanju. Kdo ve, ali bo to vplivalo na podatke o višini. Navsezadnje je za rast najboljši dober spanec.