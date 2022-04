Slava Ukrajini! Herojem slava!

Ko se je ukrajinski predsednik Zelenski 25. februarja s telefonom postavil v vladno četrt Kijeva in s svojimi najbližjimi sodelavci sporočil »še smo tu, vsi smo tu«, je svoj selfivideo končal s »Slava Ukrajini«. Tako je zadnji mesec še ničkolikokrat nagovoril svoje rojake, evropski parlament, ameriški kongres, nemški bundestag, avstralski, kanadski, francoski parlament ...

Pozdrav »​Slava Ukrajini« (in odgovor: »​Herojem slava!«​) se je pojavil med vojno v letih 1918–1920. Tako so se namreč pozdravljali vojaki Ukrajinske narodne republike, ko je Ukrajina po prvi svetovni vojni za kratek čas postala samostojna država, ti vojaki pa so se borili proti sovjetski zasedbi. V tridesetih let prejšnjega stoletja je pozdrav pomenil znak globokega spoštovanja do vseh, ki so dali življenje za svojo državo, sčasoma so ga začele uporabljati različne nacionalistične skupine. Pozdrav je bil v Sovjetski zvezi prepovedan in ruske oblasti so ga skušale diskreditirati, posebej ko se je v poznih 80. letih začel pojavljati na shodih in demonstracijah ob razpadu velike države. Po razglasitvi neodvisnosti Ukrajine leta 1991 pa je slava postala domoljubni slogan. Leta 1995 ga je uporabil ameriški predsednik Bill Clinton ob nagovoru ukrajinskemu ljudstvu sredi Kijeva, skupaj z »​Bog blagoslovi Ameriko«​, ponovno oživljen pa je bil med majdansko revolucijo leta 2014. Štiri leta kasneje je z odlokom predsednika Porošenka postal uradni pozdrav oboroženih sil Ukrajine in hkrati simbol ukrajinske suverenosti in odpora.

»Pozdrav nikoli ni utonil v pozabo in se je vedno uporabljal, tudi med mladimi, predvsem v kontekstu ruskih pritiskov na Ukrajino, ki so bili že pred vojno ves čas prisotni,« pravi prevajalec in dober poznavalec ukrajinske družbe Primož Lubej. Tudi sam ga vedno uporablja v komunikaciji z Ukrajinci. Lubej še dodaja, da če bi ga morda izrekel Putin, bi ga zagotovo z izkrivljenim namenom.