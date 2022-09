Teden mobilnosti, dan varnosti

Evropska unija je ravno praznovala teden mobilnosti, med katerim evropska komisija goreče spodbuja skupnost, naj avto zamenja za bicikel ali kakšno drugo okolju prijazno prevozno sredstvo.

Teden mobilnosti, ki ga je razglasila evropska komisija, se prekriva z operacijo Osredotoči se na cesto, ki jo je razglasila mreža evropskih cestnih policij. Cilj te operacije je, da tistega dne, 21. septembra, na cestah ne bi bilo smrtnih žrtev.

Plemeniti pobudi, ki se odvijata hkrati, v vsakdanjem življenju povzročata nenavadne sinergije. Kako to izgleda? Izgleda tako, da zjutraj radio, televizija, časopis, ravnatelj, funkcionar ali kak sedmi dejavnik povabi prebivalstvo, naj udobje avta zamenja za bicikel.

Medtem ko se številni dejavniki trudijo, da bi spremenili navade ljudi in jih prepričali, naj nekaj dni v letu ne obremenjujejo okolja s plini, ki negativno delujejo na ozračje, komandirji policijskih postaj patruljam dajejo dnevna navodila. Na dan, ko poteka operacija Osredotoči se na cesto, policija ne izreka opozoril. Dosledno izreka globe. Slehernemu, ki bi se s kolesom peljal po napačni strani pločnika, bodo policisti na terenu izročili položnico, se glasi navodilo.

Ko trčita teden mobilnosti in operacija Osredotoči se na cesto, evropska komisija in podrejene strukture prepričujejo, evropska policija in podrejene strukture pa kaznujejo. Dosledno, brez pardona.

In tisti, ki se je zjutraj s stisnjenimi zobmi dal prepričati, da udobje osebnega avta zamenja za okoljsko neoporečno kolesarjenje, bo nekaj ur pozneje od jeze škrtal z zobmi, ko bo plačeval položnico. Enaindvajsetega septembra na slovenskih cestah ni bilo žrtev. Sam sem k prometni varnosti pristavil 20 evrov.