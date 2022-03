Teženje v breztežnosti

Končala se je nova sezona osrednje serije franšize Zvezdne steze, v kateri sledimo pustolovščinam vesoljske ladje Discovery. Klasika Gena Roddenberryja, ki je močno zaznamovala žanr, predrugačila televizijo in našo predstavo o vesolju, prav tako velja za enega od prvih promotorjev enakopravnosti in sprejemanja drugačnosti, čeravno iz naslanjača utopičnosti. Z leti se je ta pristop ostril, sprva z emancipacijo ženskih likov, ki niso več zgolj skakljali iz kratkih krilc v objem možatega kapetana, temveč so same prevzele poveljstvo vesoljske ladje (Voyager). Podobno se je dogajalo s predstavniki različnih ras, že v osnovni postavitvi so bili na krovu Rusi, Kitajci, Škoti in podobno. Uravnoteženo, da ladje ni zanašalo.

Aktualna inkarnacija vesoljske ladje Discovery prihaja s temnopolto kapitanko Michael Burnham. Tokrat je ekipa še bolj vključujoča, saj je integrirala tudi predstavnike LGBT+, med njimi izstopa Anthony Rapp, ki upodablja člana posadke v odprtem razmerju z moškim (gre za igralca, ki je sprožil pogrom proti Kevinu Spaceyju). Pojavljajo se tudi drugi predstavniki drugačnih spolnih identitet, samozavestni, močnih postav, pa kreativni odnosi med različnimi vrstami vesoljcev. Veliko ljubezni in veliko solz, veliko razumevanja in veliko obžalovanja.

Izzivov vesolja se lotevajo z neskončnimi pogovori in odprtim srcem. Ko naletijo na luknjo v vesolju, je cela reč, kaj storiti. Vklopiti rdeči alarm, nekaj potisniti noter, jo poljubiti ali ji prisluhniti? Celo črne luknje bežijo pred odkritimi pogovori, toda vesoljska ladja Discovery tudi to sprejema in se bo pogovorila z njo, ko bo pripravljena. Do takrat bo ostala brezmejno vključujoča, čeprav s tem odbija zveste ljubitelje franšize. Pa še to, tudi vesoljska ladja Discovery je sredi sezone začela čustvovati in uradno dobila človekove pravice. Kdo ve, morda se bo v naslednji sezoni poročila z nebinarnim kvantnim žrebcem, ki se požvižga na varovalke.