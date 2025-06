Večina devetošolcev je sinoči odplesala iz osnovnih šol. Preden so odšli na afterpartyje, za katere celo starši kupujejo alkohol, so se poslovili od osnovnošolskega življenja s prireditvami, na katerih običajno ne manjka solz. Učitelji vijejo roke od navdušenja, kako krasne pesmi so jim učenci napisali, mame si brišejo solze, ker so njihovi potomci napisali tako ganljiva vezna besedila za prireditev. Redki med njimi pa vedo, da je vse napisal chatgpt. Njihove solze je priklicala umetna inteligenca.

Delati se, da umetne inteligence v slovenskem šolstvu ni, je najmanj neumno. Če lahko nekatere šole vzgojne načrte pišejo s chatgpt, če lahko z njim nastajajo učne priprave, v kolikor jih ni napisala že izbrana založba, res ni razloga, da si s tem orodjem ne bi pomagali tudi učenci pri sestavi programa za valeto. Vendarle pa je občutek, da si jokal ob stvaritvi umetne inteligence, misleč, da je to napisala petnajstletna glava, malce beden.

Bedno se je počutila tudi ameriška študentka, ko je ugotovila, da je njihov profesor pri sestavi nalog uporabljal chatgpt. Po poročanju New York Timesa je od univerze zahtevala, naj ji vrnejo šolnino. Tega niso storili, profesor pa je pojasnil, da z uporabo umetne inteligence naredi več in bolje. Da je to samo pripomoček. To vedo tudi nekateri slovenski učenci in dijaki, ki polni mladostne drznosti malodane vsak test rešujejo z najboljšim pripomočkom do zdaj. Sicer ne zna vedno za pet, ampak počakajmo še malo.

Chatgpt je na vprašanje kolegice, o čem bom pisala, ko je dobil ključne besede, ki so v naslovu, odgovoril: »Kolegica verjetno pripravlja čustven, morda rahlo humoren ali nostalgičen govor za valeto. V govoru omeni solze slovesa, ker so valete vedno čustvene, in kot moderno popestritev vključi še chatgpt – morda kot pomočnika pri pisanju govora ali celo kot simbol sodobnega šolstva.« Prosim, naj ostane pri pomočniku. Naj simbol šolstva vendarle ostane pristen človeški odnos.