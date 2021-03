Pred 25 leti (natančneje novembra 1995) je britanska princesa Diana sedla pred angleškega novinarja Martina Bashirja in 23-milijonsko televizijsko občinstvo. Bil je njen prvi samostojni intervju. S princem Charlesom sta že nekaj let živela ločeno in on je v televizijskem dokumentarcu priznal prešuštvo s Camillo. Zdaj je bila na vrsti ona, da pove vse. Z rahlo nagnjeno glavo, žalostnimi očmi in šepetajočim glasom je izgovorila svoj slavni stavek: »V tem zakonu smo bili trije, zato je bila rahla gneča.«



Princesa Velška je odgovarjala na vprašanja o vsem. Kako si je močno želela, da bi zakon uspel, on pa je bil zaljubljen v drugo žensko. Borila se je s poporodno depresijo in bulimijo. Imela večletno afero z inštruktorjem jahanja, a jo je razočaral. Ni se marala. Sram jo je bilo, ker se ni mogla spoprijeti s pritiski javnosti in novinarjev. Jokala je in vsi so jo imeli za nestabilno in težavno osebo. Nikoli ne bo kraljica, je povedala, rada pa bi bila kraljica ljudskih src. Podvomila je o Charlesu kot angleškem kralju. A z upanjem zrla v prihodnost – v svojo, njegovo, tudi v prihodnost monarhije.



Mesec dni pozneje je kraljica Elizabeta II. paru predlagala razhod. Uradno sta bila ločena leta 1996, leto pozneje je Diana umrla v tragični prometni nesreči. Intervju, dolg 55 minut, se je zapisal v zgodovino kot ena od najbolj gledanih televizijskih oddaj. To je bilo zadnje poglavje kraljeve romance, ki se je z razkošno poroko začela leta 1981, prav tako pred milijoni gledalcev.



Kako se bo zapisala v zgodovino vrtna čajanka princa Harryja in Meghan z Oprah, bo pokazal čas. Tudi to, kako težke so njune obtožbe proti Buckinghamski palači. A dejstvo je, da je Diana ganila svet z intimno izpovedjo, kraljeva disidenta pa z besedico, za katero ni več opravičila. To je rasizem. In to je 21. stoletje.



