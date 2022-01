Babice in dedki lahko vnukom nudijo varen pristan

V nadaljevanju preberite:

Babica in dedek sta varen pristan, kamor se otrok zateče, kjer je sprejet, lahko zaupa, predvsem pa sta človeka, ki mu predajata svoje znanje, modrost, videnje sveta. Pri tem ne gre za prepričevanje, ampak za na primer učenje hobijev, ki jih imata sama, lahko sta z vnuki več v naravi ali na igrišču. Sta zato, da nekoliko razvajata vnuke in da lahko pridejo k njima na počitnice. To je za mnoge eden najlepših spominov v življenju.

Tako idealno vlogo starih staršev opiše biopsihologinja in magistrica svetovanja in psihoterapije Nina Kočar: »Stari starši vnuke nekoliko več crkljajo in razvajajo, so mehka odejica, v katero se lahko otrok zavije tudi takrat, ko morajo starši vztrajati pri vzgojnih nalogah in biti starši.«

Kako naj babica in dedek pristopita k otroku v stiski? »Najprej morata imeti z otrokom odnos, če ga gradita več let, je temelj že postavljen. Če opazita, da z otrokom nekaj ni v redu, naj mu dasta vedeti, da sta na voljo in da bo pogovor o tem ostal med njimi. Ni dobro preveč vrtati v otroka, da se ne bi začel umikati. Večkrat lahko ponovita, da sta mu kadarkoli na voljo za pogovor. Pomembno je samo poslušati otroka, poskušati razumeti, kako on doživlja neki dogodek, to je največja pomoč. S tem bomo odprl prostor, da nam otrok lahko pove karkoli,« svetuje Nina Kočar.