Bolečina v križu – pet najpogostejših napak!

Pogostost tovrstnih bolečin s seboj prinese kopico informacij, ki naj bi ponudile rešitve in olajšanje, vendar si z upoštevanjem določenih nepravilnih nasvetov lahko celo škodujete. Strokovnjaki iz klinike Medicofit smo pripravili pet najpogostejših napak in neresnic, ki vam bodo pomagale pri razumevanju in zdravljenju bolečin v križu.

Bolečina v križu je širok pojem in lahko zaobjame celo vrsto različnih vzrokov nastanka. Definiramo jo kot bolečino, ki se pojavi v ledvenem predelu hrbta, torej pod prsnim košem in nad nogami.

Pogosto se bolečina v ledvenem predelu pojavi nenadno, kar imenujemo akutna bolečina, v mnogih primerih, kadar ni pravilno zdravljena in obravnavana, pa lahko preide tudi v kronično bolečino.

Ali ste vedeli, da kar 84 % ljudi doživi bolečino v križu vsaj enkrat v življenju? Kadar so bolečine v križu trajne in nenadzorovane, so tudi pri mlajših osebah najpogostejši vzrok za invalidnost.

Vzrokov za nastanek bolečine v križu je torej ogromno, v grobem jih delimo na specifične, kadar bolečina nastane zaradi točno določene patologije v hrbtenici, in nespecifične vzroke bolečine, kadar se bolečine razvijejo brez predhodnih mišičnih poškodb in patologij hrbtenice.

Pri ponudnikih informacij se pojavljajo razne napačne in celo škodljive trditve, ki lahko osebam s trajnimi bolečinami v križu škodujejo in podaljšajo potek rehabilitacije, v hujših primerih lahko celo onemogočijo popolno rehabilitacijo bolečin v križu.

Za vas smo pripravili pet najpogostejših napak, s katerimi se srečujemo vsakodnevno pri obravnavi oseb s simptomatiko bolečin v križu in ki pogosto podaljšajo in otežijo proces zdravljenja.

FOTO: Medicofit

Pet pogostih napak pri bolečini v križu v rehabilitaciji

1. Izvajanje razteznih vaj in vaj za gibljivost

Čeprav se bolečine v križu pojavljajo iz različnih vzrokov, je pri večini izvajanje razteznih vaj in vaj za gibljivost odsvetovano.

Še posebej neugodno je v primerih, kadar do bolečin v križu pride zaradi nevroloških motenj, ki jih lahko povzroča utesnitev različnih struktur v hrbtenici. Primera utesnitve sta lahko hernija diska, pri kateri bolečino običajno spremlja še mravljinčenje in mišična šibkost v nogah. Pogost razlog nastanka nevroloških motenj zaradi bolečin v križu so prav tako kostni izrastki ali osteofiti, ki prav tako lahko povzročajo različne in težko nadzorovane nevrološke simptome.

Ali ste vedeli, da bo izvajanje razteznih vaj v zgoraj opisanih primerih imelo negativen vpliv na izvor bolečin v križu in lahko poslabša bolečinske in nevrološke simptome?

Ta informacija marsikoga preseneti, kar še dokazuje slabo in napačno informiranost ljudi z bolečinami v križu. Statično raztezanje namreč dokazano zmanjšuje pravilno aktivacijo mišičnih vlaken, ki je ključnega pomena pri zmanjšanju bolečin v križu.

Prav zaradi tega vam v primeru močnih bolečin v križu nujno svetujemo pregled pri specialistu fizioterapije, saj je ključno razumevanje vpliva vaj na stanje bolečine v križu.

Strokovnjaki s področja težav s hrbtenico v kliniki Medicofit vas bodo vodili vse od pridobitve diagnoze do vrnitve v najljubše aktivnosti.

2. Počitek in mirovanje

Prav mirovanje in razbremenitev je pogost nasvet, ki ga dobijo osebe z bolečinami v križu od nepoznavalcev sodobne prakse in neinvazivne rehabilitacijske medicine kot primarni ukrep za lajšanje simptomov.

Če je vaša bolečina v hrbtu posledica obremenitve mišic, vam bo razbremenitev pomagala umiriti bolečino samo v akutni fazi. Kadar je bolečina v križu posledica kompresije živca, težav z medvretenčnih diskom ali degeneracijo sklepov, lahko nedejavnost povzroči zategovanje mišic in poslabšanje bolečine, izgubo obremenilne sposobnosti hrbtenice in večjo splošno oslabelost.

Prav zato znanstveno podprta praksa sodobne fizioterapije počitka in mirovanja ne podpira, saj pacient zaradi daljšega mirovanja izgubi sposobnost prenašanja obremenitve in pravilne mehanike gibanja, hrbtenica pa se tako še hitreje odzove z bolečinskim zagonom.

V večini primerov zahteva bolečina v križu pomoč strokovnjakov, še posebej v primerih, ko je bolečina tako močna, da vam preprečuje opravljanje vsakodnevnih dejavnosti.

Fizioterapija je namreč ključna pri zdravljenju hujših bolečin v križu. V sodobni fizioterapevtski praksi za vas pripravimo individualiziran načrt vadbe, ki vam bo pomagal pri popolni vrnitvi k vašim najljubšim dejavnostim.

3. Zaupanje protibolečinskim zdravilom

Bolečina v križu je pogost razlog za jemanje protibolečinskih zdravil, ki vam pomagajo pri simptomatiki bolečine, vendar daleč od tega, da bi vam pomagala pri samem vzroku nastanka težav. Velikokrat se tako srečujemo s pretiranim zaupanjem pacientov protibolečinskim zdravilom.

Analgetiki delujejo pri maskiranju vaših težav, da lahko nadaljujete vsakodnevne dejavnosti, prav to pa se je izkazalo za problematično pri obravnavi bolečine na dolgi rok. Opažamo namreč veliko število pacientov, ki po uspešnem olajšanju bolečin s pomočjo protibolečinskih zdravil nadaljujejo življenjski slog, ki jih je pripeljal do nastanka bolečin v križu, in s tem omogočijo ponovni nastanek težav.

Pacienti se tako pogosto znajdejo v »začaranem krogu« bolečine in zdravljenja simptomatike s pomočjo analgetikov. Olajšanje bolečine s pomočjo analgetikov je tako v večini primerov le kratkoročno.

Analgetiki lahko ob dolgotrajni uporabi difuzno zmanjšajo senzibiliteto in povzročijo škodo hrbteničnim strukturam. Pri fizioterapevtski rehabilitaciji lahko jemanje analgetikov ovira merjenje pacientovega odziva na uporabljene terapevtske metode in tehnike, ki jih pri svojem delu uporabljamo.

Ker bolečina v križu pogosto nastane zaradi kombinacije različnih dejavnikov, je ključen obisk specialista fizioterapije. V kliniki Medicofit vam ponujamo celovit pristop k vašim težavam, s pomočjo katerega boste lahko opustili jemanje protibolečinskih zdravil in na novo zaživeli brez bolečin.

FOTO: Medicofit

4. Za bolečino v križu je krivo sedenje

Čeprav ima sedeč življenjski slog številne negativne posledice na mehansko preobremenitev hrbtenice in lahko povzroči tudi pretirano obremenitev medvretenčnih ploščic, samo sedenje ni dovolj za pojav močne bolečine v križu. Kot smo že omenili, je bolečina v križu skupek različnih vzrokov, sedenje lahko k bolečini pripomore, vendar nikoli ni samostojen vzrok nastanka simptomatike.

Resnični razlog za nastanek bolečine se skriva v dolgotrajni nepravilni in premajhni obremenitvi hrbtenice, ki se kaže v upadu mišične aktivacije iztegovalk hrbtenice in zmanjšanju moči mišic, ki se upirajo rotacijam.

Izguba obremenilne kapacitete hrbtenice igra največjo vlogo pri pojavu kronične in nevzdržne bolečine v križu, ki je ob nepravilni vzpostavitvi optimalne mehanike gibanja pogosto ni mogoče povsem odpraviti.

Prav zaradi tega ima rehabilitacija s pomočjo fizioterapije ključno vlogo pri ohranitvi ali vzpostavljanju obremenilne zmogljivosti hrbtenice. Zavzemanje ekipe izkušenih fizioterapevtov in strokovnjakov kineziologije vas bo popeljalo do trajnega olajšanja bolečin in ponovnega optimalnega gibanja vaše hrbtenice.

5. Splošna fizioterapija na napotnico

Fizioterapija na napotnico je sicer logična rešitev, kadar se pojavijo bolečine iz različnih vzrokov, vendar lahko prinaša tveganje za poslabšanje in podaljšanje bolečin.

Problem se pojavi v pretirano splošni obravnavi, ki ni prilagojena izgubi funkcionalnosti hrbtenice. Ta je glavna pri poslabšanju sposobnosti prenašanja obremenilne sposobnosti hrbtenice in neugodnem vplivu na pojavnost bolečine v križu. Simptomatsko zdravljenje omogoča le kratkotrajno olajšanje težav, ki se v veliki večini primerov zaradi napačne obravnave ponovijo in vodijo v kronične težave.

Splošna fizioterapija ni primarno škodljiva, vendar se prav pri bolečini v križu najpogosteje pokaže kot neučinkovita ali celo škodljiva. Številni pacienti se tako na nas obrnejo šele po neuspešnem fizioterapevtskem zdravljenju v splošnih ambulantah fizioterapije na napotnico.

Kako se klinika Medicofit razlikuje od drugih

V kliniki Medicofit se ne zadovoljimo zgolj z zagotavljanjem osnovne obravnave bolečin v križu. Naša predanost pacientom in strast do odličnosti nas ločita od drugih ponudnikov. Naš pristop k obravnavi bolečin v križu temelji na izjemni strokovnosti in izkušnjah naših fizioterapevtov, ki so specializirani za zdravljenje hrbtenice.

Fizioterapevtska obravnava je osredotočena na zmanjšanje bolečine in vnetja, povečanje mišične moči in gibljivosti hrbtenice ter odpravljanje mišičnih asimetrij. Pri tem uporabljamo najnaprednejše metode in tehnologije, ki omogočajo hitrejše in učinkovitejše okrevanje

Pri nas se ne ustavimo zgolj pri zdravljenju simptomov, temveč gremo korak dlje. Naša rehabilitacija vključuje celostni pristop, ki upošteva specifične potrebe vsakega posameznega pacienta. Poleg tega smo pionirji pri uporabi najnovejših metod in naprav, ki omogočajo hitrejše in učinkovitejše okrevanje.

FOTO: Medicofit

Kakšno tehnologijo uporabljamo v kliniki Medicofit? Za pospeševanje regeneracije, zmanjšanje bolečine in povečanje prekrvitve uporabljamo elektroterapijo HiTop, diamagnetoterapijo PERISO, TECAR terapijo in Summus LASER.

Zavedamo se, da lahko bolečine v križu močno vplivajo na kakovost življenja. Zato si prizadevamo, da vsakemu pacientu povrnemo ne le zdravje, ampak tudi samozavest in sposobnost, da se vrne k aktivnemu in polnemu življenju.

V kliniki Medicofit ste v rokah izkušenih strokovnjakov, ki vam bodo pomagali premagati bolečine v križu ter vas usmerili k popolnemu okrevanju in vitalnosti. VAŠA POT DO NOVEGA ŽIVLJENJA!

Viri in literatura

Baradaran Mahdavi, S., Riahi, R., Vahdatpour, B., & Kelishadi, R. (2021). Association between sedentary behavior and low back pain; A systematic review and meta-analysis. Health Promotion Perspectives, 11(4), 393–410. https://doi.org/10.34172/hpp.2021.50

Buchbinder, R., Tulder, M. van, Öberg, B., Costa, L. M., Woolf, A., Schoene, M., Croft, P., Buchbinder, R., Hartvigsen, J., Cherkin, D., Foster, N. E., Maher, C. G., Underwood, M., Tulder, M. van, Anema, J. R., Chou, R., Cohen, S. P., Costa, L. M., Croft, P., & Ferreira, M. (2018). Low back pain: a call for action. The Lancet, 391(10137), 2384–2388. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30488-4

Maher, C., Underwood, M., & Buchbinder, R. (2017). Non-specific low back pain. The Lancet, 389(10070), 736–747. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(16)30970-9

Mousavi, S. J., van Dieën, J. H., & Anderson, D. E. (2019). Low back pain: Moving toward mechanism-based management. Clinical Biomechanics, 61, 190–191. https://doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2018.12.010

Naročnik oglasne vsebine je Medicofit