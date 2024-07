Cena zdravstvene nege ne pokriva vseh potreb stanovalcev

V nadaljevanju preberite:

Zaradi valorizacije plačne lestvice delavcev v zdravstvu so se cene zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja prvega julija ponovno povišale, med njimi že junija tudi cene zdravstvene nege, ki jih ZZZS plačuje domovom za starejše. Prvič v letošnjem letu so se te cene povišale s prvim februarjem, zaradi spremembe višine regresa in sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja v letu 2024.

Cene zdravstvene nege, ki jih domovom za starejše plačuje ZZZS, so po novem za zdravstveno nego prve kategorije 12,34 evra na dan, druge kategorije 18,06 evra, tretje kategorije 27,62 evra na dan. Cena najzahtevnejše zdravstvene nege četrte kategorije pa je enaka za vse izvajalce in znaša 86,58 evra na dan.

Povprečna cena nege v posameznih domovih za starejše je odvisna od strukture zdravstvenih neg prvih treh kategorij in znaša od 17,10 evra do 27,51 evra za dan zdravstvene nege, pravijo na ZZZS. Cene zdravstvene nege prvih treh kategorij so se zaradi višje plačne lestvice zvišale za tri odstotke, cena najzahtevnejše nege pa za en odstotek.

Cena zdravstvene nege, ki jo ZZZS plačuje domovom za starejše, se je v povprečju za tri odstotke zvišala že 1. junija, razlog pa je sprejetje aneksa številka 14 h kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), objavljenega v Uradnem listu številka 12, z dne 9. februarja letos; ta prinaša višino uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice za javne uslužbence, ki znaša 3,36 odstotka, pojasnjuje Denis Sahernik, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZS).

»Če me sprašujete, ali je tokratni dvig cen ustrezen samo iz naslova uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice za javne uslužbence, bi rekel, da je. Na splošno pa lahko rečem, da je cena zdravstvene nege in rehabilitacije neustrezna oziroma prenizka. Po analizi, ki smo jo izvedli med izvajalci, smo ugotovili, da pri strošku dela oziroma za delavce niso všteti vsi elementi cene. V ceno zdravstvene nege tako po naši oceni niso vključeni povračilo potnih stroškov in stroškov za prehrano ter drugi stroški, povezani z delom in zakonodajo. Prav tako niso upoštevani niti ustrezna valorizacija niti ni določen ustrezen odstotek dodatkov za zaposlene po kolektivni pogodbi,« pravi Denis Sahernik.