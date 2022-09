Demenca je tudi politični problem

V nadaljevanju preberite:

»Tako velikega problema, kot ga prinaša demenca – ne samo posameznikom in njihovim svojcem, ampak celotni družbi in državi –, brez sodelovanja politike ni mogoče rešiti,« so na konstitutivni seji opozorili člani novo­ustanovljenega sveta za obvladovanje demence. Ta tiha bolezen je, že nekaj časa opozarja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), največji zdravstveni, socialni in finančni problem svetovne družbe.