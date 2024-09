Demenci prijazna točka tudi v narodnem muzeju

Ob svetovnem mesecu alzheimerjeve bolezni, katerega vodilo je Od besed k dejanjem, se bo več kot 450 demenci prijaznim točkam po Sloveniji pridružilo nekaj novih, med njimi v sredo ena tudi v Narodnem muzeju Slovenije.

Programu Muzej za starejše: mi k vam, vi k nam bodo dodali program, namenjen ljudem z demenco. Sodelovanje Narodnega muzeja Slovenije z društvom Spominčica – Alzheimer Slovenija v Ljubljani se je začelo leta 2020, letos ga želijo še poglobiti, je povedala Tea Černe, kustosinja v muzeju. »Svojci ljudi z demenco bodo tu dobili vse informacije, ljudje z demenco s spremljevalci pa bodo po dogovoru deležni vodstev po razstavah.«

Inkluziven muzej za ranljive

Eno od poslanstev Narodnega muzeja Slovenije je dostopen in inkluziven muzej za različne ranljive skupine, tudi za ljudi z demenco, ki je bolezen z veliko obrazi. Za demenco ne zbolijo le starejši, z njo se lahko srečajo tudi mlajši od 65 let. »Naše muzejsko osebje se je strokovno izo­braževalo v sodelovanju z društvom Spominčica in Narodno galerijo. Za obiskovalce z demenco smo pripravili poseben program, ki poteka od spomladi leta 2023, s katerim obiskujemo tudi društva in oddelke, namenjene stanovalcem v domovih za starejše občane,« je povedala Tea Černe.

Eno od poslanstev Narodnega muzeja Slovenije je dostopen in inkluziven muzej za različne ranljive skupine, tudi za ljudi z demenco. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Program Muzej za starejše se je začel poleti 2018. Namenjen je različnim generacijam starejših, poteka pa v sodelovanju s kustosi za različna področja in muzejsko pedagoško-andragoško službo. »Približamo jim raznoliko in bogato dediščino z današnjega slovenskega prostora, ki smo jo podedovali od prednamcev. Udeleženci programa lahko v našem muzeju preživijo kakovostne trenutke. Odzivi so zelo dobri, zato ne preseneča, da se je tega programa doslej udeležilo več kot 2000 ljudi. Lepo je videti zadovoljne obraze udeležencev,« je dodala Tea Černe.

