Deset novih ciljev za obvladovanje demence

Do 2. decembra bo v javni obravnavi težko pričakovana strategija obvladovanja demence do leta 2030. To je že druga slovenska strategija o bolezni, ki velja za enega največjih ne le zdravstvenih, ampak tudi družbenih in finančnih izzivov svetovnih razsežnosti. Strokovnjaki, ki so pripravili predlog strategije, navajajo deset ključnih ciljev.