Dobra je tudi tekaška steza na travniku pri bloku

V nadaljevanju preberite:

»Lani je bila velika obletnica,« pravi skromno danes skoraj 81-letna Krista Fanedl Dekleva, katere ime je neizbrisno povezano s športom. Je nekdanja alpska smučarka, ki je v okolju, v katerem je odraščala, to preprosto 'morala' postati, in kot uspešna tekmovalka svojega časa je spoznala tudi moža, športnega novinarja in kronista dogajanja v belem cirkusu. Danes je, upokojena ekonomistka, letom primerno še vedno aktivna. In o smučanju se rada pogovarja tudi v nezimskem času.