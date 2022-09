Duh časa bo starejšim razdelil 2000 računalnikov

V nadaljevanju preberite:

Festival za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO), ki bo od jutri do četrtka že enaindvajsetič potekal v Cankarjevem domu v Ljub­ljani – leta 2020 ga med epidemijo zaradi koronavirusa ni bilo, lani pa je bil nekoliko okrnjen –, bo letos spet potekal v svoji nekdanji obliki, kot osrednji dogodek ob bližajočem se mednarod­nem dnevu starejših 1. oktobru. Organizator Proevent in soorganizatorica Mest­na zveza upokojencev Ljubljana napovedujeta, da bo letos Cankarjev dom napolnilo približno 17.000 obiskovalcev, večinoma starejših od 55 let, kar je toliko, kot je ta največji dogodek za starejše v Evropi obiskalo v obdob­jih pred epidemijo.

Organizatorji obljubljajo bogat program in poln brezplačnih delavnic, nasvetov, meritev krvnega tlaka, vida in sluha, kulturnih točk in strokovnih razprav ter predstavitev izdelkov in storitev za aktivno starost ter sožitje vseh generacij. Obisk je potrdilo že več kot sto društev upokojencev iz vse Slovenije, ki bodo prišli organizirano, ter številni posamezniki. Med njimi so vse generacije, ne samo starejši, pričakujemo namreč tudi številne otroke in učence iz vrtcev in osnovnih šol.

Poleg bogatega kulturnega programa pripravljajo v okviru strokovnega programa osem zelo zanimivih okroglih miz, v okviru izobraževalnega pa več kot 20 delavnic in predavanj.