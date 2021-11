Evropski denar za varno bivanje v domovih za starejše

V nadaljevanju preberite:

Za javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo, v katerem je v treh letih, od letos do 2023, na voljo skupaj 93 milijonov evrov nepovratnih namenskih sredstev, je bilo veliko interesa. V prvem roku je prispelo 39 vlog in v drugem 11, skupaj 50. Izbranih je bilo 18 prejemnikov. Izboljšave v domovih morajo biti končane v letu in pol.

Domovi za starejše so se znašli v hudih težavah zaradi izbruha epidemije. Namen razpisa je sofinancirati investicijske projekte za zagotovitev prijaznega in varnega bivalnega okolja uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni. S tem denarjem nameravajo odpravljati kritične razmere, pokrivati vrzeli in zagotavljati ustrezne standarde v institucijah socialnega varstva ter podpreti proces deinstitucionalizacije.

Sofinancirani bodo upravičeni stroški, ki so pri izbranih prijaviteljih nastali od 1. februarja 2020 do konca sofinanciranja. Letos je na voljo 18,7 milijona, prihodnje leto 35 milijonov in leta 2023 preostalih 39,3 milijona evrov. Vsi projekti morajo biti končani do 30. junija 2023.