Geriatrija je pri nas butična dejavnost

Slovenska družba se, tako kot vse evropske, vse bolj stara. Podatki kažejo, da še hitreje, zato je skrajni čas, da namenimo posebno pozornost gerontologiji in geriatriji. Gerontologija je veda, ki se ukvarja s staranjem in starostjo, geriatrija pa se kot posebna veja medicine ukvarja s proučevanjem, preprečevanjem, ugotavljanjem in zdravljenjem bolezni ali stanj. Geriatrična medicina je v zadnjih dvajsetih letih precej zapostavljena, zato tudi pri nas pojem geriatra še ni povsem opredeljen.

Edini center za geriatrično medicino, ki je usmerjen predvsem v bolnišnično dejavnost, deluje v okviru UKC Ljubljana, kot del interne klinike v 3. nadstropju bolnišnice dr. Petra Držaja, kjer lahko na leto obravnavajo od 450 do 650 pacientov. To je veliko premalo, je poudaril vodja centra Gregor Veninšek, dr. med, specialist interne medicine; že v Ljubljani so potrebe veliko večje. Po njegovem mnenju je veliko priložnosti za izboljšave. »Geriatričnih obravnav pacientov je veliko premalo, žal je to pri nas butična dejavnost. Dokazano je, da imajo pacienti, ki potrebujejo intenzivno obravnavo, največ koristi od geriatrične medicine, veliko več kot tisti, ki jih zaradi številnih bolezni vodi osebni zdravnik v ambulanti.«