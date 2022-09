Invalidi prezrti zaradi pravne praznine

V nadaljevanju preberite:

»Mnogi, predvsem starejši invalidi se počutijo kot drugorazred­ni državljani,« opozarja Boris Horvat, predsednik Medobčinskega društva gluhih in naglušnih za Gorenjsko, AURIS Kranj, ki si že vrsto let prizadeva za pravice oseb z okvaro sluha in invalide nasploh. Država zaradi pravne praznine vseh invalidov ne obravnava enako, hkrati pa ostajajo nekateri ukrepi zanje nedosegljivi.