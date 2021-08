Iz naslanjača nakupuje vedno več starejših

Nakupovanje prek spleta je v času epidemije zaradi koronavirusa dobilo novo dimenzijo in pomen, saj so ponudniki prek spletne trgovine omogočali preskrbo tudi tistim, ki niso mogli ali želeli v trgovino ali lekarno. Število spletnih ponudnikov in kupcev je močno naraslo. Med spletnimi kupci se povečuje tudi število starejših od 65 let.V Mercatorjevi spletni trgovini večinoma nakupujejo osnovna živila, torej mleko, olje, moko, pijače, med posebnostmi pa so, denimo, plenice, za katere je tudi kar precej naročil: »Čedalje več kupcev pa nam zaupa tudi nakup svežih živil, torej kruha, sadja in zelenjave ter delikates.« Kupci lahko do naročenih izdelkov pridejo na dva načina. Omogočajo jim storitev Klik in dvig, ko kupci kupljeno prek spleta lahko spotoma prevzamejo na eni od petnajstih prevzemnih točk, kot tudi dostavo do vhodnih vrat.V Lekarni Ljubljana spletno nakupovanje ponujajo od julija 2009. Število kupcev stalno narašča, največjo rast pa so opazili v obdobju koronavirusa: »V tem času je spletno nakupovanje naraslo, opazili smo največjo rast nakupov v Spletni Lekarni Ljubljana doslej,« pravi, ki skrbi za odnose z javnostmi.Dodaja, da je spletno nakupovanje primerno za mnoge, predvsem pa za tiste, ki lekarne zaradi različnih razlogov ne morejo obiskati ali pa želijo prihraniti čas, ki bi ga porabili za obisk lekarne. Pri starejših kupcih opažajo, da več kličejo na njihovo telefonsko številko, ker potrebujejo nekoliko več pomoči pri izbiri ali pa želijo nasvet farmacevta. Sicer pa največ, kar 70 odstotkov spletnih nakupov, pri njih opravijo ženske. Več kot polovico nakupov opravijo stari med 25 in 44 let, starejši pa nekoliko manj kot desetino. Kupci na spletu največ nakupujejo kozmetiko, sledijo prehranska dopolnila, zdravila brez recepta in medicinski pripomočki. Izdelkov na recept prek spleta ni mogoče naročiti.»Uporabniki spletnega supermarketa hitrinakup.com cenijo svoj prosti čas, radi nakupujejo enostavno in varno, z domačega naslanjača. Med njimi so tudi starejši uporabniki, saj jim storitev olajša prenašanje težkih bremen do vrat njihovega stanovanja. V spletnem supermarketu lahko uporabniki, ki imajo povezano Tuš klub kartico in aktiviran status 'senior', koristijo veljavne ugodnosti trgovin Tuš,« je povedala, vodja korporativnega komuniciranja v Engrotuš, d. o. o.Tušev spletni supermarket so zasnovali leta 2018. V letu 2019 so odprli prvi »drive-thru« terminal v Celju. V začetnih mesecih leta 2019 so imeli nekaj deset naročil na teden, v prvem četrtletju leta 2020 so hitro presegli tisoč naročil na teden. V letu 2020, ko je izbruhnila kriza zaradi koronavirusa, si niso predstavljali, da bo razvoj tega novega kanala prodaje tako hiter. V dveh mesecih so odprli več kot 20 novih mest za prevzem spletnih nakupov. V nakupovalni košarici spletnih kupcev je največ običajnih živil in drugih izdelkov za splošno uporabo.