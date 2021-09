Izobraževali se bodo na daljavo in v živo

Mnogi si želijo srečanj v živo

Letos na Univerzi za tretje življenjsko obdob­je Ljubljana pričakujejo 2000 študentov.

Več kot polovica jih je starih med 65 in 75 let, sledi skupina od 76 do 80 let.

Poslanstvo UTŽO ostaja skupinsko učenje in druženje.



Digitalizacija starejših

Jesen je čas za vpis v Univerzo za tretje življenjsko obdobje, ki letos vstopa v 38. študijsko leto. Razpisanih je 43 študijskih programov na področjih družboslovja, humanistike, naravoslovja, umetniško-izraznih dejavnosti, kot so ustvarjalno pisanje, kaligrafija, slikarstvo, keramika in podobno, ter računalništva in spoznavanja novih tehnologij.Mogoče se je vključiti tudi v učenje tujih jezikov: francoščine, španščine, italijanščine, angleščine, nemščine, ruščine in latinščine. Največ študentov na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani (UTŽO Ljubljana), kar 53 odstotkov, je starih med 65 in 75 let. Sledi starostna skupina od 76 do 80 let, teh je 15 odstotkov.Vpis v novo študijsko leto Univerze za tretje življenjsko obdob­je poteka že ves september oziroma do zapolnitve prostih mest v študijskih skupinah, torej tudi še ves oktober, je povedala Alijana Šantej, vodja UTŽO Ljubljana. Pregled programov je objavljen na njihovi spletni strani www.utzo.si, za več informacij in vpis pa lahko zainteresirani pokličejo vsak delovni dan med 9. in 15. uro na telefonsko številko 01 433 20 90 in bodo vpis uredili na daljavo.Študijske skupine bodo pretežno začele izobraževalna srečanja na daljavo, nekatere pa tudi v predavalnicah. »Zavedamo se, da si mnogi želijo začeti študijsko leto z izobraževalnimi srečanji v živo. Vendar bomo z množičnimi selitvami v predavalnice malo počakali, saj so epidemiološke razmere še precej nepredvidljive. Upamo, da bo to v nadaljevanju študijskega leta čim prej mogoče. Bomo pa del izobraževanj tudi v prihodnje ohranili prek spleta, saj nekateri vidijo v tovrstnem načinu izvedbe številne prednosti,« je razložila Šantejeva.V preteklem študijskem letu so izvajali 28 študijskih programov, vsa izobraževanja so potekala na daljavo. V izobraževanje na daljavo je bilo vključenih 1194 študentov Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki so zasedali 1819 študijskih mest v 143 spletnih študijskih skupinah. Posamezni študent lahko namreč obiskuje tudi dve ali več skupin, zato je število študijskih mest večje od števila študentov.Najbolj obiskani programi na UTŽO Ljubljana v lanskem študijskem letu so bili umetnostna zgodovina, računalništvo, zgodovina, geografija, angleščina in italijanščina. Trenutni podatki kažejo, da bodo imeli letos 2000 študentov, ugotavlja Alijana Šantej.Po njenih opažanjih epidemija zaradi koronavirusa ni velika ovira pri odločanju študentov za vpis v programe UTŽO, vsekakor pa je delo okrnjeno: »Poslanstvo univerze za tretje življenjsko obdobje je bilo vedno skupinsko učenje in druženje, izmenjava znanja in izkušenj med člani študijske skupine, navezovanje novih socialnih stikov, vključevanje ne samo v izobraževalne, marveč tudi druge dejavnosti univerze: kulturne, prostovoljske in podobne. Vse to bistvo UTŽU je zaradi covida-19 seveda precej okrnjeno.«Poudarja, da ne glede na protikoronske ukrepe UTŽO ni prekinila svojega delovanja, marveč je vložila veliko truda v digitalizacijo starejših, saj jim ta omogoča vključevanje v izobraževanje na daljavo. V letošnjem študijskem letu pa se bo spletnim študijskim skupinam v okviru možnosti pridružilo tudi nekaj skupin v predavalnicah.