Izplačevanje pokojnin po mednarodnih predpisih

Kdo so upravičenci, ki lahko uveljavljajo pravico do pokojnine po mednarodnih predpisih?

Pravico do pokojnine po mednarodnih predpisih lahko uveljavijo zavarovanci, ki so bili zaposleni v državah Evropskega gospodarskega prostora ali pa v državah, s katerimi ima Slovenija sklenjen sporazum o socialnem zavarovanju. Prav tako lahko pokojninske pravice uveljavijo družinski člani zavarovancev.

V EU področje koordinacije sistemov socialne varnosti ureja Uredba (ES) št. 883/04, ki na področju pokojninskega zavarovanja omogoča seštevanje pokojninske dobe, dopolnjene v državah Evropskega gospodarskega prostora in Švice. Slovenija ima sklenjene sporazume o socialnem zavarovanju z Bosno in Hercegovino, Srbijo, Makedonijo, Črno goro ter s čezmorskimi državami Avstralijo, Argentino, Kanado, Quebecom, Združenimi državami Amerike in Republiko Korejo.

»V EU področje koordinacije sistemov socialne varnosti ureja Uredba (ES) št. 883/04, ki na področju pokojninskega zavarovanja omogoča seštevanje pokojninske dobe, dopolnjene v državah Evropskega gospodarskega prostora in Švice. Slovenija ima sklenjene sporazume o socialnem zavarovanju z Bosno in Hercegovino, Srbijo, Makedonijo, Črno goro ter s čezmorskimi državami Avstralijo, Argentino, Kanado, Quebecom, Združenimi državami Amerike in Republiko Korejo,« je razložila Darka Hribar. FOTO: osebni arhiv

Kako uveljavljajo pravico do pokojnine ljudje, ki so bili zaposleni v več državah v EU, in kako, če so bili zaposleni zunaj EU?

Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do pokojnine v primeru zaposlitve v več državah EU se po Uredbi (ES) št. 883/04 sešteva vsa pokojninska doba, dopolnjena v različnih državah Evropskega gospodarskega prostora in Švici. Za pridobitev pravice do pokojnine v posamezni državi mora zavarovanec izpolniti pogoje po zakonodaji tiste države, v kateri uveljavlja pravico.

Če je bila oseba zaposlena v več državah zunaj EU, s katerimi ima Slovenija sklenjen sporazum o socialnem zavarovanju, prav tako lahko izpolni pogoj potrebne pokojninske dobe s seštevanjem pokojninske dobe. Po sporazumih, ki jih je sklenila Slovenija, se sešteva pokojninska doba, dopolnjena v obeh državah pogodbenicah, če je treba, pa tudi doba, dopolnjena v tretjih državah, s katerimi ima Slovenija sklenjene sporazume o socialnem zavarovanju. Sešteva se le tista pokojninska doba, ki se ne prekriva. Če pa je bila oseba zaposlena v državi zunaj EU, s katero Slovenija nima sklenjenega sporazuma o socialni varnosti, mora za pravico do pokojnine izpolniti pogoje dobe, ki jih zahteva zakonodaja te države. Pokojninske dobe, dopolnjene v Sloveniji, v teh primerih ni mogoče prišteti dobi te države.

Kako se izračuna pokojnina tistim, ki so bili del aktivne dobe zaposleni v Sloveniji, del pa v tujini, in kako tistim, ki so bili zaposleni samo v tujini? Kako se izračuna sorazmerni del slovenske pokojnine?

Kadar zavarovanec izpolni pogoj dopolnjene pokojninske dobe za pokojnino iz posamezne države le z dobo, dopolnjeno v tej državi, se odmeri pokojnina le za to dobo (samostojna pokojnina). Kadar so pogoji za pridobitev pravice do pokojnine izpolnjeni le s seštevanjem pokojninske dobe, dopolnjene v drugih državah, se višina pokojnine odmeri v sorazmernem delu. Pokojnina se najprej odmeri v odstotku od osnove za vso skupno dobo, slovensko in tujo, tako izračunana višina pa se pomnoži s številom mesecev dobe, dopolnjene v Sloveniji, in deli s številom mesecev vse skupne dobe. Za določitev pokojninske osnove za slovensko pokojnino se upoštevajo le plače, izplačane v Sloveniji. Za določitev pokojninske osnove v drugih državah se osnova izračuna po predpisih te države.

Če se izračunava pokojnina za dobo, dopolnjeno v državah EU, se po Uredbi (ES) št. 883/04, kadar so izpolnjeni pogoji za samostojno pokojnino in za sorazmerni del, opravita oba izračuna, izplačuje pa se pokojnina, ki je ugodnejša. Drugače pa je, če se pokojnina izračunava po določbah posameznih sporazumov o socialnem zavarovanju. Sporazumi o socialni varnosti, ki jih je sklenila Republika Slovenija, namreč določajo, da se v primeru, ko so izpolnjeni pogoji dopolnjene pokojninske dobe brez seštevanja dobe v obeh državah pogodbenicah, izračuna in prizna samostojna pokojnina. Le v primeru, da je za izpolnitev pogojev dopolnjene pokojninske dobe treba sešteti dobo v obeh državah pogodbenicah, se odmeri pokojnina v sorazmernem delu.

Kako pa se odmeri ta pokojnina za svojce umrle zavarovane osebe oziroma vdovska in družinska pokojnina?

Vdovska oziroma družinska pokojnina za dobo, dopolnjeno v Sloveniji, se po mednarodnih predpisih odmeri od pokojnine ali sorazmernega dela pokojnine, ki je pripadala umrlemu upokojencu, v odstotku, ki je odvisen od števila uživalcev. Če umrli še ni uveljavil pokojnine, se vdovska oziroma družinska pokojnina odmeri od starostne oziroma invalidske pokojnine, ki bi pripadala umrlemu zavarovancu. Vsaka država odmeri vdovsko oziroma družinsko pokojnino pod pogoji in v višini, ki jo določa zakonodaja te države.

Kako poteka postopek za pridobitev pravic do pokojnine?

Kadar oseba prebiva v Sloveniji in vloži zahtevo za pokojnino iz držav EU ali držav, s katerimi ima Slovenija sklenjene sporazume o socialnem zavarovanju, vse potrebne postopke za pridobitev pokojnine iz tujine uredi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz). Kadar osebe prebivajo v tujini, vse potrebne postopke za pridobitev pokojnine iz Slovenije vodi tuj nosilec pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Kadar je za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do slovenske pokojnine potrebno pridobiti potrdilo o pokojninski dobi, dopolnjeni v tujini, lahko postopek iz posameznih držav traja tudi več mesecev, zato svetujemo, da se pri katerikoli enoti Zpiza vsaj pol leta pred načrtovano upokojitvijo vloži zahteva za ugotovitev pokojninske dobe v tujini.

Kako poteka izplačevanje pokojnin v Slovenijo in kako v tujino?

Pokojnine, priznane po mednarodnih predpisih v Sloveniji, se izplačujejo v tujino na plačilni račun, ki ga sporoči zavarovanec. Slovenska zakonodaja določa, da se pokojnina izplačuje zavarovancu v tujino, če tam stalno prebiva. Opozoriti velja, da se uživalcu pokojnine, ki v tujini začne ponovno delati oziroma opravljati dejavnost, na podlagi katere je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pokojnina preneha izplačevati z dnem začetka opravljanja dela oziroma dejavnosti.

Mednarodni predpisi določajo, da se pokojnine iz in v države, za katere veljajo, izplačujejo upravičencu v državo stalnega prebivališča. Za nemoteno prejemanje pokojnine iz tujine mora upokojenec tujemu zavodu najmanj enkrat na leto poslati potrdilo o živetju. Tega potrdila ni potrebno pošiljati upokojencem, ki prejemajo pokojnino iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore in Nemčije, ki so že vključeni v elektronsko izmenjavo preverjanja podatkov o živetju med pokojninskimi zavodi. Ti upokojenci pošljejo potrdilo o živetju le ob začetku prejemanja pokojnine.