Kako se znebiti kurjega očesa?

Kaj so kurja očesa in kako jih ločiti od drugih težav s stopali?

Kurja očesa so ena izmed oblik poroženele kože, s svojim trdim jedrom segajo različno globoko pod nivo okoliške kože. Laiki kurja očesa zlahka zamenjajo predvsem s plantarnimi bradavicami, žulji in otiščanci. Strokovnjak pa je dovolj usposobljen, da v veliki večini primerov s kliničnim pregledom lahko potrdi, da gre za kurje oko.

»Pretirane pritiske na stopalo lahko razbremenimo predvsem z udobno obutvijo. Drugi vzroki zahtevajo bolj specifičen pristop, denimo sisteme proti pritisku, kot so distančniki, ortoze, vložki za čevlje, včasih je potreben tudi kirurški poseg,« pojasnjuje Gaja Udovič. FOTO: osebni arhiv

Ali jih je mogoče preprečevati in kako?

Kurje oko večinoma nastane zaradi kroničnih pritiskov na stopalo. Ti se pojavljajo zlasti zaradi neustrezne, preozke, znošene, pretrde ali previsoke obutve, nezanemarljiv je tudi vpliv oblike stopala, prav tako so lahko razlog nekatere presnovne bolezni. Pretirane pritiske na stopalo lahko razbremenimo predvsem z udobno obutvijo. Drugi vzroki zahtevajo bolj specifičen pristop, denimo sisteme proti pritisku, kot so distančniki, ortoze, vložki za čevlje, včasih je potreben tudi kirurški poseg.

Če se kurja očesa pojavijo, kako negovati stopala?

Priporočam obisk strokovno usposobljenega pedikerja ali podologa, ki bo vaša stopala pregledal celostno in vam dal individualne napotke.

Ali jih lahko odstranimo sami in kako?

To odsvetujem, saj so rezila in kisline, s katerimi kurja očesa najpogosteje saniramo, lahko nevarni, če jih na stopalih uporabljamo sami. V domači oskrbi kvečjemu priporočam brušenje povrhnjega dela poroženele kože s pilo ali brusnim kamnom ter mazanje z vlažilnim in blagim keratolitičnim izdelkom, na primer od 10- do 25-odstotno ureo.

KARIKATURA: Marko Kočevar

Kakšni zapleti lahko nastanejo?

Najpogosteje se zaplete zaradi zamenjave plantarne bradavice za kurje oko. Če si ljudje sami režejo, pilijo poroženelo kožo, ki je nastala čez virusno bradavico, je velika verjetnost, da se bodo te prenesle še na druge predele stopala, ker gre za kontaktno prenosljivo virusno okužbo. Če pa dejansko gre za kurje oko, ki ga ne saniramo, se lahko predvsem pri sladkornih bolnikih razvijejo razjede, v hujših primerih pride celo do amputacije, sepse in podobnih zapletov.

Kdaj je treba poiskati pomoč strokovnjaka?

Če si ne morete temeljito pregledati nog, slabo vidite, imate okvarjen občutek za bolečino ali pa vas neka sprememba na stopalih boli ali vam povzroča nelagodje, je smiselno obiskati strokovno usposobljenega pedikerja ali podologa.