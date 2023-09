Komu je namenjen dan slovenskih lekarn?

Prihodnji teden, 26. septembra, praznujete 19. dan slovenskih lekarn. Kaj je temeljni namen tega dneva?

Vsako leto na dan, ko godujeta zavetnika lekarništva sv. Kozma in Damijan, praznujemo dan slovenskih lekarn. Organizira ga sekcija farmacevtov javnih lekarn pri Slovenskem farmacevtskem društvu, ob podpori lekarniške zbornice. Lekarniški farmacevti ta dan ozaveščamo bolnike o določeni aktualni temi, povezani z zdravili, saj je zagotavljanje odgovornega zdravljenja eno od temeljnih poslanstev farmacevtskega poklica.

Komu je ta dan namenjen?

Vsem lekarniškim farmacevtom, ki smo se v obdobju epidemije še enkrat izkazali za ene izmed najbolj dostopnih zdravstvenih delavcev. Zaradi kadrovske stiske, omejenih pristojnosti ter na drugi strani prestrašenih in razočaranih pacientov je naše delo večkrat naporno in oteženo, zato je prav, da si vsaj enkrat na leto ozavestimo, kako nepogrešljiv in pomemben poklic opravljamo. Aktivnosti, ki jih sekcija farmacevtov javnih lekarn vsako leto pripravi o določeni temi, pa so namenjene vsem, ki jih ta tema zanima. Za laično javnost najbolj viden izdelek je knjižica, ki je prosto dostopna na spletu, na dan praznovanja pa je brezplačno na voljo po slovenskih lekarnah.

»Pri zdravi meji med hrano in zdravili bi opozorila na to, da je dobro, da se pri tehtanju med zdravili in prehrano vselej pogovorimo s strokovnjakom – zdravnikom, farmacevtom ali kliničnim dietetikom. Brskanje po internetu, soseda in televizijski oglasi niso prava pot do rešitve naših dilem,« pravi Patricija Dolinar. FOTO: Andraž Muljavec/osebni arhiv

Letošnja glavna tema je o prehrani in zdravilih. Hipokratu, zdravniku iz antične Grčije, pripisujejo izrek Naj bo zdravilo tvoja hrana in hrana tvoje zdravilo. Kako naj to razumemo?

Hipokrat naj bi s tem izrekom opozoril na to, da premišljen vnos hrane pomembno vpliva na zdravje ljudi. A moramo paziti, da si citata ne razlagamo narobe. Kot primer napačne razlage lahko navedemo posameznika, ki ima močno povišano raven holesterola v krvi in veliko tveganje za različna srčno-žilna obolenja. Zdravnik mu je predpisal zdravilo iz skupine statinov, ki bi bilo zanj po trenutno veljavnih smernicah zdravljenja najprimernejše. Ker pacientu zdravilo zaradi neželenih učinkov ne bo všeč, bo precenil vpliv prehrane na zdravje in poskušal stanje popraviti z dietami in uporabo drugih pripravkov iz skupine prehranskih dopolnil. A če je zdravstveno stanje posameznika takšno, da zahteva zdravljenje, bo imelo zdravilo najmočnejši in nezamenljiv učinek. Pomena prehrane ob tem ne smemo zanemariti, a ga nikoli ne postavljamo pred predvideno zdravljenje.

Kako povezati hrano in zdravila, kje je pri tem zdrava meja?

Povezavo med hrano in zdravili lahko pogledamo z več zornih kotov. Kot prvi pojem, ki ju povezuje, lahko izpostavim lekarne, kjer prodajamo tako »hrano« v obliki prehranskih dopolnil, mlečnih formul za otroke in peroralnih prehranskih dodatkov, na primer napitke Ensure®, Prosure®, Glucerna®, Fresubin® ipd.

Kot drugo pa imajo vsa zdravila, ki jih zaužijemo, na primer tablete, kapsule, praški, enako presnovno pot kot zaužita hrana, zato moramo biti zelo pozorni na njihovo medsebojno učinkovanje. Pri tem moramo pri zdravniku ali farmacevtu vedno preveriti, kako jih moramo zaužiti – ali je to pred ali med jedjo, ali se moramo kateri hrani med jemanjem zdravila izogibati ipd. Predpisano zdravilo lahko vpliva tudi na nihanje telesne mase bolnika, ki pa lahko ta vpliv učinkovito omili z ohranjanjem zdravega življenjskega sloga in zdravo prehrano in gibanjem. Pomembno pa je tudi, da ob tem ne izgubi motivacije za zdravljenje z zdravilom, zato naj se vedno ob morebitnih dilemah dobro posvetuje z zdravnikom, lahko pa tudi z lekarniškim farmacevtom.

Tudi pri zdravljenju določenih bolezni se veljavne smernice zdravljenja poslužujejo določenih diet. Omenimo lahko t. i. ketogeno dieto, ki je e način prehrane z visoko vsebnostjo maščob, nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov in ustreznim beljakovinskim vnosom. Uporablja se ob zdravljenju trdovratne epilepsije ter ob določenih metabolnih motnjah. Dieto predpiše zdravnik, nikoli si je ne sme brez posveta z zdravnikom odrediti bolnik sam.

Pri zdravi meji bi opozorila na to, da je dobro, da se pri tehtanju med zdravili in prehrano vselej pogovorimo s strokovnjakom – zdravnikom, farmacevtom ali kliničnim dietetikom. Brskanje po internetu, soseda in televizijski oglasi niso prava pot do rešitve naših dilem.

Kateri so pomembni poudarki pri prehrani starejših?

Starejši odrasli so zelo raznovrstna skupina ter se lahko po vitalnosti in zdravju med sabo zelo razlikujejo. S starostjo nastajajo fiziološke spremembe in so zato tudi potrebe po energiji in hranilih drugačne kot v drugih življenjskih obdobjih. Ženske naj bi zaužile približno 1800, moški pa približno 2300 kilokalorij na dan. Pri vnosu posameznih makrohranil, to je ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob, so priporočila za starejše ljudi enaka kot za odrasle. Za starejše odrasle poleg priporočil, namenjenih splošni populaciji, veljajo še spodaj našteta.

KARIKATURA: Marko Kočevar

Uživanje hranilno bogate in energijsko uravnotežene, kakovostne, pestre in mešane prehrane z dovolj vlakninami, predvsem sadja in zelenjave, in zadostnim vnosom tekočin. Uživanje hrane v več manjših in pogostejših dnevnih obrokih v primernih časovnih razmikih. Uživanje živil, ki so pripravljena zdravo – dušena, kuhana ali pečena brez maščobe, z omejitvijo cvrtih in praženih živil; količina mikrohranil, zlasti vitaminov, ki jih živilo ohrani ali izgubi, je odvisna od načina predelave, transporta in skladiščenja. Uživanje mineralno-vitaminskih dodatkov glede na potrebe, predvsem pokritje potreb po vitaminih D in B12, saj je za starejše značilna slabša absorpcija nekaterih mikrohranil. Za vzdrževanje kakovosti življenja pri starejšem odraslem je ključna redna, vsakodnevna telesna dejavnost v priporočenem obsegu, glede na zmožnosti in omejitve.

Pogosta težava pri starejših odraslih je dehidracija. Z leti se delež vode v telesu zmanjša, zato so zaloge manjše, povrhu z leti oslabi občutek za žejo. Glede na kalorični vnos se priporoča najmanj 1,5 litra tekočine na dan, najbolje vode ali zeliščnih čajev, v primeru nedohranjenosti pa tudi naravne sadne sokove, ki imajo malo večji delež sladkorja.Več o prehrani starejših pa si lahko bralci preberejo v naši knjižici, kjer prehrani starejših namenjamo posebno poglavje.

Ali so prehranska dopolnila res koristna ali pa je potreba tudi previdnost?

Prehranska dopolnila uporabljamo pri vzdrževanju zadostnega vnosa hranil, ki jih z običajno prehrano ne zaužijemo v zadostni meri. Prodajajo jih v podobno majhnih količinskih enotah in oblikah kot zdravila, ampak jih ne smemo nikoli enačiti z njimi. Prehranska dopolnila so živila in jih obravnavamo v okviru živilske zakonodaje, za zdravljenje ali preprečevanje bolezni pa uporabljamo zdravila. Raziskave kažejo, da so na trgu lahko prehranska dopolnila zelo različne kakovosti. Čeprav bi morala biti vsa varna, odpoklici kažejo, da ni vedno tako.

Posebna težava so lahko kupljena po spletu in od nepreverjenih ponudnikov. Še posebna previdnost je potrebna pri prodajalcih, ki imajo spletno stran v slovenščini, vendar pa izdelke pošiljajo iz tujine. Obstajajo primeri, ko tovrstne spletne prodajalne izdelke ponujajo v zelo slabi slovenščini, včasih pa so opisi zelo dobro prevedeni. Ne zaupajte nepreverjenim zdravstvenim trditvam, ki obljubljajo čudeže. Če prehransko dopolnilo obljublja zdravilne učinke ali preprečevanje bolezni, ste lahko prepričani, da gre za zavajanje, saj takšnih trditev na živilih niti ni dovoljeno uporabljati. Tudi cena pri nakupu ne more biti zagotovilo za kakovost. Spletna prodaja izjemno dragih dopolnil ali pa na drugi strani njihove nizke cene in visoki popusti so opozorilni znak za večjo previdnost.