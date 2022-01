Kako čim dlje vztrajati pri novoletnih zaobljubah?

Pri novoletnih zaobljubah, ki so večinoma povezane z večjo skrbjo za naše zdravje – začeli bomo telovaditi, zdravo se bomo prehranjevali, izgubili nekaj kilogramov … –, je običajno težko vztrajati. Kako naj se tega lotimo po nasvetu Alfreda Vogla (1902–1996), švicarskega zeliščarja, naturopata in pisatelja?

Ključno je zavedanje, da je zdrav življenjski slog pomemben skozi vse leto. Tudi Alfred Vogel je živel tako in dočakal lepo starost. Svoje nasvete nam je zapustil v priročniku Ljudski zdravnik, knjigi, ki zares ne bi smela manjkati v nobenem gospodinjstvu. Če upoštevamo njegove nasvete, razmišljanje o novoletnih zaobljubah pravzaprav odpade, ker že živimo polno, izpolnjujoče, zdravo življenje. Vemo pa, da v praksi pogosto ni tako, zato je vredno razmisliti, kako z drobnimi koraki izboljšati svoje počutje in zdravje.

Kaj bi vi, kot njegova poznavalka, priporočali, če se odločimo narediti prvi korak?

Kako bi to prenesli na področje prehranjevanja, ki je pogosto predmet novoletnih zaobljub?

Predvsem toplo svetujem, da čim prej ozavestimo, da vsak korak na poti do zdravja šteje, obenem pa nismo preveč strogi do sebe. Ključen je pravzaprav odnos. Če se ljubeče zavedamo svojih resničnih potreb in te ljubeče izpolnjujemo, smo na najboljši poti, da nam zares uspe.

Zagotovo je pomembno, da sledimo osnovnim zakonitostim zdravega prehranjevanja, ki jih je vselej zagovarjal tudi Alfred Vogel. Posegamo po pretežno ekološko pridelanih, čim manj predelanih živilih, ki so zrasla čim bliže domu. Pri tem pa ne pozabimo, da bolj kot oznaka bio šteje odnos, s katerim živilo pridelamo oziroma kupimo, ga pripravimo in končno tudi zaužijemo. Predvsem hvaležnost je tu nadvse pomembna. Tudi tega nas uči Alfred Vogel.

Ko se ljubeče zavedamo svojih potreb po hrani, pri izbiri živil samodejno postanemo bolj tenkočutni. Zdravje se večinoma zrcali ravno prek naših vsakodnevnih prehranskih izbir. In ko se odločimo za zdravo prehrano, tudi težave z odvečnimi kilogrami hitro odpadejo. Alfred Vogel je pisal o tem, kako je v naravi vse, kar potrebujemo za svoje zdravje, tudi hrana. Priporočal je uživanje sonaravno pridelanih živil z velikim poudarkom na sveži zelenjavi, sadju, polnovrednih žitih, zeliščih. Večerja naj bo lahka, zaužijemo jo do 18. ure. Tako se ne bo »usedla na boke«, pa tudi spali bomo trdneje.

Je s takšnim načinom prehrane lahko vztrajati?

Najbolje bo, da se odločimo za majhne korake. Če imate radi ogljikove hidrate, jih kar se da zamenjajte za polnovredne. Namesto belega kruha kupite polnovrednega. Enako velja za riž in testenine. Tudi tu velja postopnost. Sprva s polnovrednimi sestavinami zamenjamo le del živila, skuhamo, denimo, testenine, ki jim dodamo le del polnozrnatih. Tako nas ne bodo motile in bomo svoje brbončice nanje privajali postopoma. Enako je pri napitkih. Prvi korak bo že ta, da se sploh navadimo piti. Ko zaužijemo dovolj tekočine, pa bo naslednji korak, da bo to predvsem voda in se obenem izognemo zlasti alkoholnim in gaziranim napitkom. Če ste velik ljubitelj kave, te ni treba kar črtati, posebej če izberete kakovostno in ekološko pridelano kavno zrnje. Lahko pa del kave nadomestite z žitnimi kavami. Takšna je, denimo, tudi Voglova kava Bambu, ki jo brez težav lahko spijete tudi s svojimi otroki.

Bi lahko to prenesli tudi na druga področja, denimo na gibanje?

Zagotovo. Prehrana je le eden osnovnih gradnikov zdravja. Alfred Vogel je velik pomen pripisoval tudi gibanju in spanju. Kdor se v posteljo odpravi čim prej pred polnočjo, svojemu telesu pomaga ohranjati zdravje in mladosten videz. Posebej v zimskem času se velja večkrat opomniti na to, da ni zdravo preveč podaljševati dneva z umetno svetlobo. Če želimo kakovosten spanec, se je pred tem dobro »odklopiti« in umiriti. Povežimo se z družino, si privoščimo večerni sprehod, se pogovarjajmo.

Morda nas te dni bolj kot spanec obremenjuje telovadba. Med novoletnimi zaobljubami ta kotira zelo visoko, zelo hitro pa jo spodnesejo prav prevelika pričakovanja ali previsoko postavljeni cilji. Pomislite, kako najlažje zadostiti potrebi po gibanju že pri vsakodnevnih obveznostih. Hodite več peš, izstopite postajo prej, če se vozite z javnim prevozom, parkirajte dlje od službe, izognite se dvigalu … Preživite vsak dan vsaj nekaj časa na svežem zraku. Že kratek sprehod, četudi šele zvečer, lahko naredi pravi čudež.