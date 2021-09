Kako naj se starejši zavarujejo?

Koliko zavarovalniških produktov, namenjenih starejšim, imajo slovenske zavarovalnice?

Katere zavarovalnice imajo te produkte? Kaj ponujajo starejšim?

Najbolj zanimiva postajajo zavarovanja, ki pokrivajo poškodbe ali nekatere bolezni, ki se pojavljajo s staranjem populacije, pravi mag. Maja Krumberger, direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja, g. i. z. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Za kaj je največ zanimanja?



Ali so kakšne novosti za starejše na področju zavarovanj?

Kakšna je zavarovalniška pismenost starejših pri nas?

V zadnjih letih na slovenskem zavarovalniškem trgu opažamo, da so se zavarovalnice prilagodile vsem ciljnim javnostim in tako redno posodabljajo svoje zavarovalniške produkte. Spremljanje potreb je postalo stalnica in večina zavarovalnic svoje produkte, predvsem za starejše, pripravlja na podlagi potreb zavarovancev, ki jih zaznajo na trgu. Teh produktov je v zadnjih letih veliko, saj so, predvsem na področju življenjskih in nezgodnih zavarovanj, zavarovanci izkazali povpraševanje, zavarovalnice pa so se prilagodile in naredile produkte, ki so pisani na kožo starejši populaciji. Ključno pri razvoju teh produktov je iskanje socialne varnosti.Na zavarovalniškem trgu produkte za starejše ponujajo praktično vse zavarovalnice, ki imajo v ponudbi nezgodna in življenjska zavarovanja. Tako ponujajo zavarovanja, ki so večinoma prilagojena starejši populaciji in vsebujejo kritja, ki jih ta resnično potrebuje, to je predvsem varnost zase in za svoje najbližje, saj je vedno bolj pomembno zavedanje, da moramo poleg sebe poskrbeti tudi za bližnje.Najbolj zanimiva postajajo zavarovanja, ki pokrivajo poškodbe ali nekatere bolezni, ki se pojavljajo s staranjem populacije. Ko se staramo, se spreminjajo tudi naše potrebe in predvsem naše zdravstveno stanje, zato so produkti, namenjeni starejšim, temu prilagojeni.Zavarovalnice sledijo trendom pri prebivalstvu in tako vsako leto, če ne celo vsak mesec, prilagajajo produkte, ki so vezani na posamezne ciljne skupine.V zadnjih letih se je zavarovalniška pismenost, ne samo pri starejših, temveč lahko govorimo o celotni populaciji, izboljšala. To smo potrdili z analizo finančne pismenosti, ki smo jo skupaj z družbo Valicon opravili leta 2019. Starejši v finančni pismenosti celo prekašajo nekatere mlade generacije. To med drugim pripisujemo vedno večjemu ozaveščanju o potrebnem finančnem znanju v družbi. Slovensko zavarovalno združenje prav tako sodeluje pri teh procesih. Vedno pa tudi spodbujamo stranke, da se ob sklenitvi posameznega zavarovanja podrobno pozanimajo pri svojem prodajalcu zavarovanj ali zavarovalnici. Pri sklenitvi zavarovalnih produktov nobeno vprašanje ni odveč.