Kako urediti zavarovanje kolesa?

Kakšne vrste zavarovanja za kolesarje in kolesa ponujate?

V Zavarovalnici Triglav se lahko uporabniki koles in drugih mikro prevoznih sredstev zavarujejo po več poteh. V sklopu Zavarovanja osebne zaščite lahko sklenejo zavarovanje mikro mobilnost – kasko in asistenca, skupaj z zavarovanjem odgovornosti zasebnika ter nezgodnim zavarovanjem in asistenco po poškodbi. Zavarovanje lahko sklenejo v obliki individualnega ali družinskega zavarovanja, v obeh primerih pa so zavarovana vsa mikro prevozna sredstva – premija je ne glede na število članov in prevoznih sredstev enaka. Zavarovanje priporočamo tistim, ki imajo v družini več mikro prevoznih sredstev nižjega ali povprečnega cenovnega razreda. To so poleg kolesa še električno kolo, električni skiro, segway, električni skuter, invalidski voziček itd.

»Zavarovalec, ki so mu ukradli kolo, mora zavarovalnico o tem obvestiti najpozneje v treh dneh, odkar je za krajo izvedel. Predložiti mora vse podatke in dokaze, ki so potrebni za ugotavljanje datuma nastanka, vzroka, obsega in višine škode, ter morebitno drugo dokumentacijo. O kraji kolesa mora obvestiti tudi policijo,« pravi Luka Keršič. FOTO: osebni arhiv

Uporabnikom koles višjega cenovnega razreda pa priporočamo Zavarovanje mikro mobilnosti, ki ponuja zavarovalno vsoto v višini vrednosti nabavne cene mikro prevoznega sredstva. S tem zavarovanjem sta zavarovana le lastnik oziroma voznik ter na zavarovalni polici določeno mikro prevozno sredstvo. Osnovni paket vključuje zavarovanje odgovornosti voznika – lastnika, asistenčne storitve za mikro prevozno sredstvo in njegovega voznika – lastnika ter nezgodo in asistenco po poškodbi.

Naši zavarovanci se za različne oblike mikro mobilnosti, ki jih uporabljajo v družini, lahko zavarujejo tudi z akcijskim AvtoMobilnim zavarovanjem, ki ga lahko sklenejo ob obnovi ali ob sklenitvi novega avtomobilskega zavarovanja.

Koliko se kolesarji odločajo za takšna zavarovanja, ali so med njimi tudi starejši?

V Zavarovalnici Triglav ugotavljamo, da z naraščajočim trendom uporabe mikro prevoznih sredstev narašča tudi pogostost tovrstnih zavarovanj. Statistike o starosti zavarovancev nimamo.

Komu svetujete takšna zavarovanja?

Eno od oblik zavarovanja priporočamo vsem uporabnikom mikro prevoznih sredstev. Z velikim porastom trenda njihove uporabe – zlasti koles, električnih koles in električnih skirojev – so žal vse pogostejše tudi nesreče z njimi. Voznikom zato hkrati svetujemo, da spoštujejo cestnoprometne predpise in predvsem (po)skrbijo za svojo varnost ter varnost drugih udeležencev v prometu.

Ali je tudi kolo mogoče kasko zavarovati?

Kasko za kolo je mogoče skleniti tako prek Zavarovanja mikro mobilnosti kot prek Zavarovanja osebne zaščite. Zavarovanje krije poškodovanje ali uničenje zavarovančevega mikro prevoznega sredstva zaradi prometne nesreče in posledice vlomske tatvine, ropa, kraje, požara, toče, strele, eksplozije, viharja, manifestacije in demonstracije, padca letala in potresa.

Ali je zavarovanje za električna kolesa drugačno kot za navadna?

Zavarovanje za kolesa in e-kolesa je enako. Za oboje je nekoliko nižja zavarovalna premija kot za druga mikro prevozna sredstva.

Kako ravnati, če kolo ukradejo?

Zavarovalec, ki so mu ukradli kolo, mora zavarovalnico o tem obvestiti najpozneje v treh dneh, odkar je za krajo izvedel. Predložiti mora vse podatke in dokaze, ki so potrebni za ugotavljanje datuma nastanka, vzroka, obsega in višine škode, ter morebitno drugo dokumentacijo. O kraji kolesa mora obvestiti tudi policijo.

Kako ravnati ob padcu, pri katerem se poškodujeta kolesar in kolo?

Ob padcu z mikro prevoznim sredstvom je najprej treba poklicati medicinsko pomoč, če je potrebna, ob prometni nesreči tudi policijo. Sicer lahko voznik, če ima eno od zgoraj naštetih oblik zavarovanj, pokliče asistenčno pomoč, ki poskrbi za prevoz zavarovanca in prevoznega sredstva.

Ko okoliščine dopuščajo, zavarovanec o dogodku obvesti zavarovalnico in uveljavlja pravice v skladu z zavarovalno pogodbo. Zavarovanje nezgode in asistence po poškodbi v sklopu Zavarovanja mikro mobilnosti, ki velja za zavarovance od 14. do 75. leta starosti, do določenih zavarovalnih vsot krije tudi stroške specialističnih pregledov, diagnostičnega postopka in ambulantne rehabilitacije ter vključuje še kritja za nezgodno smrt, težje poškodbe ter zlome, izpahe, opekline in poškodbe mehkih tkiv. Zavarovanje nezgode in asistence po poškodbi v sklopu Zavarovanja osebne zaščite velja tudi za zavarovane primere, ki niso nastali pri uporabi mikro prevoznih sredstev.