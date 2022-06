Kakšno zavarovanje je najprimernejše za počitnice

Kakšna zavarovanja priporočate starejšim med počitnicami v tujini?

Vsem, ki se odpravljajo v tujino, svetujemo sklenitev zavarovanja za tujino, ki omogoča zdravstveno varnost onstran meje. Vsi paketi Vzajemninega zavarovanja za tujino vključujejo kritje za geografsko območje vsega sveta in kritje akutnega poslabšanja kroničnih bolezni. Če se na dopust odpravljajo na sosednjo Hrvaško, je poleti še posebej aktualen paket Hrvaška, ki ga je mogoče skleniti z desetodstotnim akcijskim popustom. Novost, ki je bodo veseli bolj aktivni popotniki, je vključitev kritij za izvajanje določenih tveganih športov na rekreativni ravni ali vseh športov na profesionalni ravni, z doplačilom. Zavarovanje za tujino lahko z doplačilom sklenejo tudi starejši od 75 let.

Kolikšne so zavarovalne vsote in kaj vse krijejo?

Zavarovalne vsote enkratnega zavarovanja za tujino in celoletnega zavarovanja za tujino Multitrip segajo od 25.000 evrov pri paketu Hrvaška oziroma 50.000 evrov, pri paketu Svet pa vse do milijona evrov. Vsi paketi vključujejo ključne prednosti, to so asistenca v slovenskem jeziku vse dni v tednu, 24 ur na dan, krijte nujnih zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev in nujnih zdravstvenih prevozov, kritje stroškov zdravljenja akutnega poslabšanja kroničnih bolezni, kritje stroškov prevoza, iskanja in reševanja ter hotelske namestitve, odvetniške storitve, z zavarovalno vsoto do milijona evrov.

»Če izberete zavarovanje s prenizko zavarovalno vsoto, to lahko pomeni, da boste v nekaterih državah še vedno morali doplačati za zdravstvene storitve,« pravi Tina Zajec. FOTO: osebni arhiv

Kako naj izberejo najprimernejše zavarovanje zase?

Če se v tujino odpravijo večkrat na leto, priporočamo sklenitev celoletnega zavarovanja za tujino Multitrip, sicer se priporoča enkratno zavarovanje za tujino, za določeno število dni. Zavarovanje Multitrip ali enkratno zavarovanje za tujino je mogoče skleniti za območje vsega sveta, v ponudbi pa je tudi družinsko zavarovanje za Hrvaško, ki velja le na geografskem območju Hrvaške. Glede na lokacijo potovanja svetujemo pozornost predvsem pri izbiri ustrezne zavarovalne vsote, saj se cene zdravstvenih storitev v tujini od države do države močno razlikujejo. Višji standard države običajno pomeni tudi višje stroške zdravljenja. Če izberejo zavarovanje s prenizko zavarovalno vsoto, to lahko pomeni, da bodo v nekaterih državah še vedno morali doplačati za zdravstvene storitve. Tako na primer za Severno, Srednjo in Južno Ameriko, Kubo, Avstralijo, Novo Zelandijo in Oceanijo priporočamo sklenitev paketa XXL – Milijon, ki ima najvišjo zavarovalno vsoto, milijon evrov. Tudi v primeru akutnega poslabšanja kroničnih bolezni je skrb odveč, saj je v vse pakete vključeno kritje stroškov ustreznega zdravljenja.

Kakšne so cene? Ali so za tiste, ki so vključeni v program Varuh zdravja, zavarovanja kaj cenejša?

Glede na izbrano trajanje potovanja se cene za zavarovanje posameznika pri paketu Tujina S začnejo že pri 6,98 evra. Za člane programa zvestobe Varuh zdravja se ob sklenitvi celoletnega zavarovanja za tujino Multitrip obračuna desetodstotni popust. V program Varuh zdravja se lahko brezplačno vključijo vsi zavarovanci, ki imajo pri Varuhu zdravja, Vzajemni, sklenjeno vsaj eno zavarovanje s trajanjem 12 mesecev ali več. Poleg popusta pri sklenitvi zavarovanj po spletu so člani upravičeni še do drugih privlačnih ugodnosti in popustov.

Karikatura: Marko Kočevar

Zakaj je zavarovanje v tujini za starejše pomembno?

Ne le za starejše, za vsakogar, ki potuje, je pomembno, da ima sklenjeno zavarovanje za tujino, ki krije stroške nujnih in z njimi povezanih storitev v tujini, vključno z medicinsko asistenco. Ko se nam poslabša zdravstveno stanje ali se nam pripeti nezgoda, je dobro vedeti, da je potreben le klic za 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, ki nam organizira nujno zdravstveno pomoč ali/in prevoz do najbližjega ustreznega zdravstvenega centra.

Kako lahko sklenejo zavarovanje?

Zavarovanje za tujino je mogoče skleniti osebno v poslovalnicah Varuha zdravja po vsej Sloveniji in po spletu na spletnem naslovu www.vzajemna.si/mojvaruhzdravja. Poleg tega smo dosegljivi na telefonski številki 080 20 60, po kateri je prav tako mogoče skleniti zavarovanje ali se dogovoriti za obisk oziroma sestanek z Vzajemninim svetovalcem, ki strankam pomaga izbrati najprimernejše zavarovanje.

Kako ga uveljavljajo?

V primeru bolezni ali nezgode svetujemo, da zavarovanci čim prej kontaktirajo asistenčni center Varuha zdravja, ki je dosegljiv 24 ur na dan, vse dni v tednu, na telefonski številki +386 1 471 8777 in e-naslovu tujina@vzajemna.si. Če se lažje poškodujejo ali zbolijo in stroški zdravljenja ne presegajo 100 evrov, klic v asistenčni center ni potreben. Stroške zdravljenja poravnajo na kraju samem, slikajo račun in zahtevek za povračilo stroškov takoj oddajo po spletu na povezavi www.vzajemna.si/dogodki/prijava-skode.