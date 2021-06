Kar država obljublja, v Loškem Potoku že uresničujejo

»Za občino in njen razvoj je pomembno predvsem delovno aktivno prebivalstvo, ki potrebuje zaposlitve, vrtec, šolo, stanovanja in drugo infrastrukturo,« je poudaril Ivan Benčina, župan občine Loški Potok. Ko je govoril o prihodnosti teh obmejnih krajev, je vseskozi pripovedoval tudi o zagotavljanju boljših pogojev za življenje starejših. Načrti za energetsko samozadostnost občine se prepletajo z električnim avtomobilom Prostofer, obnovo stavbe na Hribu z varovanimi stanovanji za starejše, poleg tega pa v dveh obmejnih vaseh, Starem in Novem Kotu, nastaja samooskrbna srebrna vas.»Po zadnjih podatkih nas je 1814, kar je dva več kot leto pred tem. Toda ne zaradi več rojstev, ampak doselitev,« je povedal. Obmejna občina, ki leži na nadmorski višini 773 metrov in se nikoli ni mogla pohvaliti z dobrimi ter hitrimi povezavami s središčem Slovenije, je zaradi epidemije postala zanimiva. Prednosti, ki so se jih zavedali in so jih cenili domačini, so začeli ceniti tudi ljudje od drugod, ki so se zavedeli pomena čistega okolja in odmaknjenosti od mestnih središč. »Morda je vabljivo tudi to, da v občini delamo projekte, ki so pomembni za domače ljudi, hkrati pa so zeleni in trajnostni,« je poudaril sogovornik.Tu ne razmišljajo tako kot v številnih drugih lokalnih skupnostih, o turizmu kot najpomembnejši viziji razvoja. Župan je prepričan, da je osnovna naloga občine, da predvsem pomaga domačim ljudem ter zagotovi pogoje, da bo v občini več delovnih mest, stanovanj, da bodo imeli otroci prostor v kakovostnem vrtcu in šoli, da bo zagotovljena raznolika oskrba starejših glede na potrebe ...