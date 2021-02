Kdaj bodo vsi starejši, ki to želijo, cepljeni?

Po nacionalni strategiji cepljenja proti covidu-19, ki jo je decembra sprejela vlada, so najprej na vrsti oskrbovanci v domovih starejših občanov, zaposleni v zdravstvu in starostniki, nato mlajši kronični bolniki in zaposleni v kritični infrastrukturi, zatem se bo cepljenje postopoma razširilo na vse prebivalce. Koliko stanovalcev domov starejših občanov, ki niso preboleli covida-19, je že cepljenih?

Koliko vseh starejših v Sloveniji je bilo po zadnjih podatkih že cepljenih?

Kdaj bodo po ocenah cepljeni vsi starejši iz različnih starostnih skupin, torej stari nad 80 let, nad 70 in nad 65 let, ki živijo doma in ki se želijo cepiti? Ali imate že določene okvirne roke za začetek cepljenja po posameznih starostnih skupinah?

Kariaktura Marko Kočevar Foto Marko Kočevar

Kdor se namerava cepiti, se mora prijaviti v zdravstvenem domu oziroma pri svojem zdravniku? Potem pa ga iz zdravstvenega doma pokličejo na cepljenje?

Kaj to pomeni za starejše, ki živijo v oddaljenih krajih in morda ne vedo, da se morajo za cepljenje prijaviti, ali imajo otežen dostop do zdravnika? Bo za njihovo informiranost poskrbela patronažna služba?

Je pomembno, da se starejši, ki živijo v odročnejših krajih, tudi cepijo? Zakaj?

Starejši ljudje, ki živijo v oddaljenih krajih, naj tako kot drugi prebivalci izrazijo interes za cepljenje pri izbranem osebnem zdravniku. Cepljenje na domu za osebe z zmanjšano pokretnostjo bo po navodilu izbranega zdravnika opravila patronažna služba.

Kaj bo prinesla dobra precepljenost starejših in zdravstvenih delavcev? Kolikšna bi morala biti precepljenost za normalizacijo življenja?

Tega podatka na NIJZ nimamo. Tedensko poročilo o cepljenju proti covidu-19 je dostopno na naši spletni strani, kjer so tudi podatki o cepljenih po starostnih skupinah, spolu in statistični regiji prebivališča.Podatki o številu cepljenih s prvim in drugim odmerkom so vsak dan objavljeni na spletni strani NIJZ. Po zadnji evidenci je bilo do vključno 14. februarja z enim odmerkom cepiva cepljenih 71.025 ljudi, z dvema odmerkoma pa 47.665.V nacionalni strategiji cepljenja proti covidu-19, ki jo je pripravilo ministrstvo za zdravje, so določene tudi prednostne skupine za cepljenje. Treba pa je povedati, da se zaradi sprememb v dobavi cepiva strategija lahko spreminja in prilagaja. Kdaj natančno bodo posamezne skupine prebivalstva cepljene, težko napovemo, saj je to odvisno od količine cepiva, ki ga bodo lahko zagotovili proizvajalci. Za zdaj imamo podatke o predvideni dobavi cepiva za februar in marec.Interes za cepljenje posameznik izrazi pri izbranem osebnem zdravniku, ki ga uvrsti na seznam za cepljenje. Ko bo cepivo na voljo, bo posameznik obveščen o terminu in lokaciji cepljenja.Tisti, ki ne spadajo v nobeno prednostno skupino (starostniki, kronični bolniki, nujne službe) in pridejo na vrsto v fazi, ko se cepljenje razširi na vse prebivalstvo, lahko interes za cepljenje izrazijo tudi z oddajo vloge na eUpravi.Tako kot za druge starejše osebe je tudi za starejše, ki živijo v odročnejših krajih, priporočljivo cepljenje proti covidu-19. Po dosedanjih spoznanjih se namreč tveganje za težek potek bolezni in smrt povečuje s starostjo, prav tako je tveganje večje pri ljudeh z nekaterimi kroničnimi obolenji. Glede na potek epidemije covida-19 v Sloveniji, veliko tveganje za težji potek bolezni pri starejših in zelo omejene količine cepiva na začetku se je cepljenje začelo izvajati pri najbolj ogroženih skupinah prebivalstva, skladno z nacionalno strategijo.Da bi se življenje vrnilo v ustaljene tirnice, bi bilo po trenutnih dognanjih predvidoma treba cepiti najmanj 60 odstotkov prebivalstva. Cepljenje starejših je poleg zmanjšanja obolevnosti za covidom-19 pomembno za zmanjšanje pojavnosti težjih oblik bolezni, bolnišničnih obravnav in smrti. Po naših informacijah je poleg drugih zaščitnih ukrepov za preprečevanje prenosa okužbe cepljenje v domovih starejših občanov že prineslo pozitivne učinke, saj se je izrazito zmanjšalo število okuženih in umrlih med oskrbovanci in tudi število okužb pri zaposlenih.