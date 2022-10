Koliko prostovoljcev RKS je med starejšimi?

Koliko starejših je med prostovoljci Rdečega križa?

Po poročilih območnih združenj Rdečega križa Slovenije smo imeli leta 2021 registriranih 10.520 prostovoljcev, od tega 7974 žensk in 2406 moških. Evidence po starosti ne vodimo, je pa večina starejših od 65 let, kar lahko povezujemo tudi s tem, da se ljudje lažje posvetijo prostovoljnemu delu, ko so enkrat upokojeni in nimajo več rednih službenih obveznosti.

Ali je prostovoljcev za vse naloge, ki jih opravlja RKS, dovolj?

Žal ne. Potrebe po prostovoljskem delu se nenehno večajo in tako ob tej priložnosti pozivamo tudi oziroma predvsem mlajše, da se nam pridružijo in pomagajo po najboljših močeh. Sicer pa so potrebe po prostovoljcih največje med bolničarji – bolničarji ekip prve pomoči, člani nastanitvenih enot in mobilnega stacionarija ter enot služb za poizvedovanje. Tako da želimo izkoristiti priložnost in v naše vrste povabiti prostovoljce, ki so pripravljeni biti pripadniki enot RKS in opraviti tečaj za bolničarje.

»V Sloveniji lahko darujete kri do dopolnjenega 65. leta starosti, prizadevamo pa si, da bi jo ljudje, ob izpolnjevanju zahtevanih zdravstvenih normativov, lahko darovali še kakšno leto dlje,« pravi Ciril Klanjšček. FOTO: arhiv RKS

Kakšne naloge opravljajo starejši prostovoljci?

Prostovoljsko delo poteka v različnih oblikah, bodisi kot logistična in organizacijska podpora bodisi v obliki neposrednega stika z ljudmi na terenu in po območnih združenjih. Sicer pa se prostovoljci vključujejo v vse programske aktivnosti, od prve pomoči, krvodajalstva, pomoči pri naravnih in drugih nesrečah, različnih socialnih dejavnosti, varovanja in krepitve zdravja, do dela z mlajšimi in starejšimi.

Kako postaneš prostovoljec Rdečega križa?

Vsi zainteresirani se lahko obrnejo neposredno na območno združenje Rdečega križa Slovenije v svojem okolju ali pa se prijavijo na razpis. Prostovoljci, ki postanejo del programov RKS, najprej izvajajo enostavnejša dela v programu in spoznajo delovanje naše organizacije, lokalno, državno in tudi mednarodno. V nadaljevanju pa se glede na izkazani interes ter pridobljene izkušnje lahko vključujejo tudi v zahtevnejša prostovoljska in organizacijska dela.

KARIKATURA: Marko Kočevar

Ali so potrebna kakšna posebna usposabljanja?

Kdor želi postati prostovoljec, mora imeti predvsem željo pomagati in sodelovati. Za posamezna področja dela potekajo usposabljanja, ki jih organiziramo na zvezi združenj oziroma v posameznem območnem združenju in na katerih prostovoljci pridobivajo potrebna znanja in veščine.

Koliko starejših pa je med krvodajalci?

Lahko rečemo, da ni krvodajalcev nikoli dovolj, seveda pa smo veseli vseh, ki darujejo kri, enkrat na leto ali vsake tri oziroma štiri mesece. V Sloveniji lahko kri darujete do dopolnjenega 65. leta starosti, prizadevamo pa si, da bi jo ljudje, ob izpolnjevanju zahtevanih zdravstvenih normativov, lahko darovali še kakšno leto dlje. V starosti od 60. do 65. leta imamo zabeleženih 5846 krvodajalcev, in sicer 4223 moških in 1623 žensk. Največ krvodajalcev je v starostni skupini od 40 do 49 let, in sicer 28.053, v starostni skupini od 50 do 59 let pa 21.664. Skupno imamo v Sloveniji okrog 65 tisoč rednih krvodajalcev, vsak dan pa potrebujemo 350 krvodajalcev, da so izpolnjene minimalne potrebe po krvi.