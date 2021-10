Ljudje, ki redno vadijo, so bolj srečni in zdravi

V nadaljevanju preberite:

O posledicah neustreznega življenjskega sloga ter boleznih srca in ožilja, s poudarkom na tem, kako ohraniti zdravje v času vladavine koronavirusa, so se tokrat pogovarjali udeleženci dogodka Znanje za zdravje, ki ga že deset let prireja Znanstveno-raziskovalno središče Koper v sodelovanju s Splošno bolnišnico Izola.

Na dogodku v koprskem gledališču je pet uglednih strokovnjakov predstavilo svoje poglede, ki sežejo onkraj običajnega razmišljanja o trenutni epidemiji, pogovor pa sta povezovala idejna očeta srečanja dr. Rado Pišot, direktor ZRS Koper, in dr. Mladen Gasparini, predstojnik kirurškega oddelka v izolski bolnišnici.