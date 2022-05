Medgeneracijsko sodelovanje tudi pri gibanju

Socialno podjetje Simbioza Genesis začenja majsko vseslovensko akcijo Simbioza Giba, ki bo še posebno intenzivna ta teden, med 9. in 16. majem. Napovedujejo: »Največja ozaveščevalna akcija bo v maju potekala po vsej državi in ozaveščala različne generacije o pomenu gibanja, zdravega življenjskega sloga in medgeneracijskega druženja.«

Simbioza Giba je nacionalni projekt ozaveščanja in spodbujanja h gibalno-športnim aktivnostim vseh generacij in je vseslovenski prostovoljski projekt na področju gibanja in medgeneracijskega sodelovanja. Cilj projekta je povečati delež telesno dejavnih posamez­nikov in ustvariti nova okolja za spodbujanje telesne dejavnosti. »Po dveh letih epidemije, ki je močno posegla tudi v mož­nosti organiziranja naše akcije, se letos končno nadejamo prave akcije, ki bo v brezplačni gibalni aktivnosti povezala vse generacije in pomagala ustvarjati nove, prijetne spomine,« pravi Brigita Dane, vodja projektov v Simbiozi, kjer poudarjajo, da sta ravno zadnji dve leti dokaz, kako pomembno je vse življenjske izzive in negotovosti pričakati v dobri psihofizični kondiciji.

Cilj projekta je povečati delež telesno dejavnih posameznikov in ustvariti nova okolja za spodbujanje telesne dejavnosti. FOTO: Šimen Zupančič

Po dveh letih – druženje

V Simbiozi pa s tem projektom ne želijo poudarjati le telesne aktivnosti, ampak tudi medgeneracijsko sodelovanje in druženje. Primer tega je njihov prvi gibalni izziv, ki so ga predstavili na začetku akcije, ko so sodelujoče pozvali, da gibanje in druženje na svežem zraku izkoristijo za to, da komu pomagajo oziroma polepšajo dan, na primer starejšim ali bolnim. Brigita Dane pravi: »Med sprehodom naberite šopek in z njim nekoga razveselite.« Dokaze o opravljenem izzivu so sprejemali na njihovem elektronskem naslovu, sodelujoče pa bodo vključili v žreb za simbolično nagrado.

Mesec maj je namenjen gibanju, medgeneracijskemu sodelovanju in dobrim delom. FOTO: Šimen Zupančič

Po njihovih ocenah je prvi izziv opravilo več kot 500 ljudi, saj se prijavljajo organizacije od vsepov­sod. »Na prvi izziv so se odzvali na 60 lokacijah po Sloveniji, kar pa zajame veliko večje število ljudi, saj v izzivu sodeluje cel vrtec, cel razred, delovna terapija …« pojasni Brigita Dane in doda, da se je do včeraj zjutraj na majsko akcijo prijavilo več kot 150 organizacij – osnovnih in srednjih šol, zdravstvenih domov, domov za starejše občane in občin –, tako da bo število udeležencev zagotovo še raslo.

Priznanje za občino

Sodelujoče so pozvali že k drugemu izzivu: da bi z nekaj preprostimi telovadnimi vajami, ki so prikazane na njihovi spletni strani, poskrbeli za odličen začetek dneva ali umiritev po napornem dnevu. Dokaze o opravljenem nagradnem izzivu sprejemajo na e-naslovu simbiozagiba@simbioza.eu do 15. maja, ko bodo z žrebom podelili simbolično nagrado.

Simbioza vabi k sodelovanju vse generacije. FOTO: Šimen Zupančič

Pripravljajo pa tudi že tradicionalne nagradne tematske natečaje, na katerih pričakujejo literarne, fotografske in video utrinke, ki ponazarjajo pomen zdrave prehrane za ohranjanje zdravega življenjskega sloga. Novost pa je razglasitev občine Naj Simbioza Giba 2022, to bo postala občina, ki bo organizirala največ dogodkov za največje število obiskovalcev in obiskovalk.

»Bistveni element Simbioze Giba je tudi medgeneracijsko sodelovanje in druženje, ki je končno spet postalo del našega vsakdana,« pravi Brigita Dane. Zato v Simbiozi vabijo vse, da maj izkoristijo za ustvarjanje medgeneracijskih športnih spominov. Vabila na gibalne dejavnosti po posameznih krajih so na njihovi spletni strani https://simbioza.eu/projekti/simbioza-giba, kjer spodbujajo h gibanju z namigi in izzivi.