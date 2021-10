Mostovi so zakladnice znanja

V nadaljevanju preberite:

Gorazd Humar se je pred več kot šestdesetimi leti med vsakodnevnim veslanjem po Soči zaljubil v mogočen kamniti obok Solkanskega mostu, ki se pne 36 metrov nad gladino. Temu mostu je tudi posvetil svojo prvo knjigo o mostovih, ki so postali njegova poklicna usoda in strast. Ves prosti čas je – čeprav to ni hobi, ampak resno strokovno in znanstveno delo, poudarja upokojeni gradbeni inženir – namenjal raziskavam zgodovine mostov, ki jih je strnil v 14 knjig in več sto člankov.