Na kaj naj bodo starejši pozorni pri nakupu avta?

Kaj svetujete starejšim, kako naj se lotijo nakupa avtomobila?



Kakšne značilnosti ima avtomobil, ki je njihovim potrebam kar najbolj prilagojen?

Tehnologija in napredni asistenčni sistemi, ki so vgrajeni v novejše avtomobile, lahko precej prispevajo k bolj varni vožnji in jo tudi olajšajo, ugotavlja Brane Legan, inštruktor varne vožnje pri AMZS. FOTO: osebni arhiv





Na kaj naj bodo starejši pozorni pri izbiri avtomobila?



Ali je zanje bolje, da kupijo nov avtomobil ali rabljenega?



Kako naj se še izognejo prevaram pri nakupu rabljenega avtomobila?

Voznikom svetujemo, naj jim prodajalci ob nakupu predstavijo napredne asistenčne sisteme in druge tehnološke novosti v avtomobilu, ki ga kupujejo, saj se ti pri različnih vozilih razlikujejo. Priporočamo še, da z novim vozilom, ravno zato, da ga preizkusijo in se naučijo pravilno uporabljati te sisteme, obiščejo center varne vožnje AMZS na Vranskem, kjer lahko to storijo v varnem okolju poligona. S tem namenom smo zasnovali individualno usposabljanje, pri katerem udeležence skozi vse pasti in izzive sodobne avtomobilske tehnologije vodi inštruktor varne vožnje.Tehnologija in napredni asistenčni sistemi, vgrajeni v novejše avtomobile, lahko precej prispevajo k bolj varni vožnji in jo tudi olajšajo. Sistemi za samodejno uravnavanje hitrosti in varnostne razdalje, za opozarjanje na pešce in kolesarje, za samodejno zaviranje pri majhni hitrosti, za opozarjanje na zapuščanje voznega pasu, za prepoznavanje utrujenosti, za pomoč pri parkiranju ali tudi samodejno parkiranje, za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu, za prepoznavanje prometnih znakov, višje sedišče za boljšo preglednost v vozilu …To je le nekaj možnosti, ki so za vsakega voznika dobrodošle, za starejše pa še posebej. Zelo priporočljiva je tudi uporaba avtomobilov s samodejnim menjalnikom, saj omogočajo osredotočenost med vožnjo na razmere v prometu, ne da bi moral voznik pri tem razmišljati še o pravi prestavi, uporabi sklopke in podobno. Sodobni samodejni menjalniki ne poslabšujejo voznih lastnosti avtomobila, niti ne povečujejo porabe goriva.Pri uporabi naprednih asistenčnih sistemov v vozilih, ki lahko, če ne preprečijo, pa vsaj omilijo posledice prometnih nesreč, ki se zgodijo zaradi napak voznikov oziroma človeškega dejavnika, je nujno zavedanje, da so to »zgolj« pripomočki, torej pripomorejo k varnejši vožnji, še vedno pa je voznik s svojim ravnanjem najbolj odgovoren za varno vožnjo. Vsi napredni asistenčni sistemi, vgrajeni v novejša vozila, so torej namenjeni »le« popravljanju ali delnemu popravljanju voznikovih napak.Večina modernih sistemov deluje na osnovi tipal, ki so najpogosteje nameščena na vetrobranskem steklu. Vozniki moramo biti pri uporabi teh sistemov previdni oziroma se moramo zavedati, kakšen sistem je vgrajen v vozilu in kako deluje. Treba je tudi vedeti, da so ti sistemi zanesljivi, če so tehnično brezhibni in delujejo v ustreznem okolju. Že vremenski vplivi ali umazanija na kameri oziroma radarskem senzorju lahko zmotijo sistem in ta ne deluje pravilno. Voznika s tem največkrat seznanita obvestilo in opozorilna lučka na armaturni plošči. Zato je zelo pomembno, da skrbno preberemo navodila za uporabo avtomobila, da bomo vedeli, kaj pomenijo posamezna opozorila oziroma obvestila, ki nam jih vozilo sporoča, in kaj ta obvestila pomenijo z vidika varnosti vožnje.Ta odločitev je velikokrat odvisna od družinskega proračuna. Če se odločimo za nakup rabljenega, se moramo zavedati, da se na trgu rabljenih vozil dogajajo tudi manipulacije in nepoštene prakse. In četudi rabljenega avtomobila ne kupujemo prek spleta, je pri izbiri nujna previdnost. Na trgu je namreč veliko vozil, ki se prodajajo v precej drugačnem stanju, kot to obljubljajo prodajalci. V skrbi za zaščito voznic in voznikov ter v prizadevanjih za boljšo prometno varnost in preglednost trga rabljenih vozil smo na AMZS ustvarili portal DoberAvto.si. Ta pregledno združuje oglase rabljenih vozil, ki jih je mogoče na portal vpisati hitro in enostavno, in funkcionalnosti, ki uporabniku pomagajo pri ugotavljanju zgodovine avtomobilov in njihove »kondicije«, saj prikazuje različne javno dostopne podatke, kot so podatki o prevoženih kilometrih skozi leta, spremembe lastništva in tudi (ne)uspešnost tehničnih pregledov.Poleg zgodovine vozila svetujemo, da kupci rabljenih vozil preverijo, ali ima vozilo še veljavno garancijo oziroma ali je mogoče kupiti jamstvo. Kupcem rabljenih električnih avtomobilov pa svetujemo, naj bodo bolj kot na stanje števca prevoženih kilometrov pozorni na morebitne manipulacije pri številu opravljenih polnilnih ciklov oziroma prilagajanje programske opreme akumulatorjev.Še ena možnost, kako se lahko kupci izognejo prevaram, je, da rabljeno vozilo pred nakupom pregleda strokovnjak, ki bo ocenil, ali se glede na videz in stanje vozila število kilometrov ujema ali ne. Osnovni pregled, ki ga na AMZS ponujamo kupcem rabljenih vozil, zajema pregled vseh avtomobilskih sklopov, in sicer karoserije, podvozja, nadvozja, notranjosti, hladilnega, električnega in zavornega sistema, motorja in krmiljenja motorja, volanskega mehanizma, vzmetenja, prenosa moči, koles in pnevmatik, pri še podrobnejšem pregledu pa strokovnjaki preverijo tudi dokumentacijo vozila in opravijo testno vožnjo. Člani AMZS lahko pri tej storitvi v naših centrih izkoristijo članski popust.