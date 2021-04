Na kaj naj bodo starejši spomladi pozorni pri prehrani?

Reklame nas vsako pomlad prepričujejo, da je to čas za čiščenje telesa. Kako naj se tega, če sploh, lotijo starejši?

Kakšna je spomladanska zdrava prehrana za starejše?

Zvezdana Vražič Foto osebni arhiv

Zagovarjate deset korakov za deset let manj, ki naj jih starejši upošteva. Kateri so ti koraki?

Kakšen je pomen vode v telesu oziroma pomen hidracije?

V tem času je dobro jesti živila, ki pripomorejo k delovanju jeter, to so brokoli, česen, zelje, brstični ohrovt, cvetača, beluši, zelene stročnice, zelena solata, radič, peteršilj, čebula, kumare, artičoke, rdeča paprika, gobe, kalčki brokolija, lucerne in soje, paradižnik, vodna kreša, bučke, korenje, špinača, blitva, avokado, rdeča pesa.

Zaprtje trgovin ob nedeljah. Ljubljana, 16. oktober 2020 [trgovina,Mercator,hrana,zaščitne maske,koronavirus,motivi,Ljubljana] Foto Leon Vidic/delo

So pa tudi zdravstvena stanja, pri katerih je treba tekočine omejevati?

Kaj menite o prehranskih dopolnilih?

Čiščenje telesa je potreba sodobnega časa, saj je znano, da z uravnoteženo prehrano, prilagojeno letnim časom, in zmernostjo po tem ni potrebe. Toda sodobni način življenja s hitro in predelano hrano negativno vpliva na delovanje naših organov in to se velikokrat vidi v povišanih vrednostih holesterola in sladkorja v krvi ter v višjih vrednostih jetrnih testov, ki so lahko posledica tako prehrane kot povečanega uživanja alkohola ali zdravil. V preteklosti je bil čas posta tisti, ki je poskrbel za zmernost, saj post ne pomeni stradanja, ampak delno odrekanje.V tem času je dobro jesti živila, ki pripomorejo k delovanju jeter, to so brokoli, česen, zelje, brstični ohrovt, cvetača, beluši, zelene stročnice, zelena solata, radič, peteršilj, čebula, kumare, artičoke, rdeča paprika, gobe, kalčki brokolija, lucerne in soje, paradižnik, vodna kreša, bučke, korenje, špinača, blitva, avokado, rdeča pesa.Mladostno svežino si je mogoče povrniti ali ohraniti s prehrano za pomlajevanje in z dovolj spanja. Z veliko sadja in predvsem zelenjave se vzdržujejo prožnost krvnih žil, gibljivost sklepov in zdravje oči. Za ohranjanje mladostne kože je treba izbrati lahko večerjo, bogato z minerali in vitamini, manj maščobami in kalorijami, ter se izogibati obilnim večernim obrokom. Za ohranjanje mladostnega srca in ožilja sta priporočljiva telovadba in uživanje hrane, ki pomirja. To so zelenjava in sadje, česen in plava riba vsaj dvakrat na teden. Zmanjšati pa velja uživanje nasičenih maščob, ki jih najdemo v hrani živalskega izvora, predvsem svinjini. S hojo in dvigovanjem uteži lahko ob pravilni prehrani okrepimo okostje in ohranjamo mišično maso.Prvi korak je dober spanec, potem pa telesna vadba – kombinacija kardio vaj in vaj za moč. Mediteranski način življenja pomeni bivanje na prostem, uživanje oljčnega olja, bogatega z vitaminom E, zelenjave in sadja, rib in kozarec rdečega vina. Pomembno je vzdrževanje ustrezne telesne teže in uživanje ovsenih kosmičev, ki pomlajujejo od zunaj in znotraj – oves gladi gube. Žajbljev čaj je eliksir mladosti. Veliko se smejte. Ukrotite stres, uživajte hrano, ki ga sprošča, in se izogibajte tisti, ki vznemirja. Spijte dva litra vode na dan in ne pozabite na kozarec tople vode pred spanjem, da zagotovite koži dovolj vode čez noč. Prenehajte kaditi.Voda je najpomembnejša spojina v telesu. Potrebna je za transport nutrientov, odstranjevanje toksinov in odpadnih elementov, pomembna je za regulacijo telesne temperature, zagotavlja mazanje med sklepi, ohranja kožo vlažno in napeto. Zadovoljiva hidracija zagotovi telesu učinkovito in skladno delovanje.Dehidracija pa je lahko posledica različnih bolezenskih znakov, ki so povezani z zmanjšanim vnosom tekočin in tudi manjšim apetitom, kot so slabost, povečano uriniranje ali nezadosten vnos tekočin. Nekatere bolezni, kot so sladkorna, bolezni ledvic, motnje hranjenja in kronična pljučna obolenja, prav tako lahko vplivajo na regulacijo telesnih tekočin. Potreba po tekočinah se poveča pri visokobeljakovinskih in s prehranskimi vlakninami bogatih dietah in pod vplivi okolja, kot so večji napori, višja temperatura okolja in nadmorska višina. Zdravila s protibolečinskim učinkom, za zmanjšanje edemov, uspavala in antidepresivi lahko povzročijo dehidracijo in elektrolitsko neravnovesje. S starostjo se poveča tveganje za pojav dehidracije, saj starejši ljudje izgubljajo občutek za žejo, imajo težave z inkontinenco, depresijo in disfagijo.Kronično srčno popuščanje, edemi, vnetja in odpovedi ledvične funkcije so bolezni, ki zahtevajo omejevanje uživanja tekočin in zanje ne veljajo omenjene formule. Nasprotno pa je pri kroničnih ranah, ulkusih, drenažih ranah, opeklinah, povišani telesni temperaturi in vnetjih urinarnega trakta, takrat je treba uživati več tekočine od običajnih priporočil.Priporočljivo jih je jemati po posvetu z zdravnikom, farmacevtom ali tudi referenčno medicinsko sestro, saj velja, da se jemljejo glede na potrebe telesa z upoštevanjem zdravstvenega stanja.