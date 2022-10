Nadstandard je čas za človeka, ne lepa soba

V nadaljevanju preberite:

»Nismo klasična agencija za posredovanje dela. Povezujemo dve ranljivi skupini ljudi: na eni strani starejše, ki si, čeprav so izgubili del samostojnosti, želijo ostati doma, na drugi pa večinoma mlajše upokojenke, ki si tako lahko izboljšajo svoj ekonomski položaj in ohranijo družbeno aktivnost,« pojasni Tjaša Goljevšček, ustanoviteljica izolskega zavoda Prodomi, ki ponuja pomoč pri domači oskrbi. Kot poudari, država doslej še ni imela posluha za tovrstne inovativne pobude ali nove oblike dela, ki bi lahko pripomogle, da bi pomoč pri domači oskrbi starejših postala širše dostopna.

»Domska oskrba ne bi smela biti glavna rešitev za starejše, ki potrebujejo pomoč,« je prepričana sogovornica. »Težiti moramo k temu, da postanemo bolj odprta družba, v kateri se lahko spet vzpostavi zdrav, spoštljiv in solidaren medgeneracijski odnos. Razmere so se spremenile, ženske ne ostajajo več doma, da bi lahko skrbele za otroke in starejše, zato moramo poiskati druge rešitve,« nadaljuje.