Najmlajši taboriščnik je imel 12 let, najstarejši 70

Jani Alič, Marko Kožuh in Janez Maršič so sinovi očetov, ki so preživeli trpljenje v italijanskem fašističnem koncentracijskem taborišču Renicci. Sodelovali so na letošnji spominski slovesnosti ob 80. obletnici osvoboditve taborišča, ki je posebnost zato, ker se vojnih grozodejstev spominjajo tudi domačini. Sicer Italijani, v nasprotju z Nemci, ta del zgodovine ignorirajo, kot da se ni zgodil, pravi Jani Alič. »V Italiji je bilo v koncentracijskih taboriščih zaprtih več Slovencev kot v Nemčiji,« poudarja.