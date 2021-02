Najtrši oreh je še vedno zagotavljanje denarja

V nadaljevanju preberite:

Takoj je treba pospešiti aktivnosti za sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi, opozarjajo društva in organizacije starejših. Potrebni kader je mogoče dobiti z izobraževanjem, s prekvalifikacijo in dokvalifikacijo. Urediti je treba delovne pogoje in nagrajevanje, da zaposleni ne bi uhajali v tujino.