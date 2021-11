Največkrat so žrtve drznih tatov upokojenci

Policija opozarja, da je naraslo število drznih tatvin iz hiš, ki jih tatovi izvedejo dopoldne in za žrtve najpogosteje izberejo starejše ljudi na osamljenih krajih. Lani so na območju Policijske uprave Ljubljana obravnavali 42 primerov, letos že 73. Nekaterim žrtvam tatovi – gre za skupine – odnesejo vse prihranke.

Način, kako tatovi pretentajo človeka, je preprost: eden od njih pozvoni oziroma potrka na vrata pod pretvezo, da ne ve za pot oziroma da je iz komunalnega, telekomunikacijskega ali elektropodjetja in potrebuje pomoč pri trasi za napeljavo kabla ali kopan­je jarka. Bistveno je, da nas zvabi stran od vhodnih vrat, ki jih običajno pustimo odprta, tako da drugi tatovi v tem času vstopijo v dom in nas okradejo.

»Posebej skrbi, da so žrtve starejši, ki jih storilci lažje zmedejo, nemalokrat gre za slabotne in dementne osebe. Nekaterim poberejo tudi vse prihranke in je teža dejanj zato še toliko večja,« pravi kriminalistični inšpektor Matija Breznik iz sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana. Nadaljuje: »Svojce starejših ljudi, sosede ali druge, ki so v stiku z njimi, prosimo, da se z njimi pogovorijo o tovrstnih kaznivih dejanjih in jim opišejo način delovanja storilcev ter preventivne ukrepe. Eden izmed osnovnih je, da storilcev ne spuščamo v hišo, da ne zapuščamo stanovanja, da zahtevamo, da se identificirajo, v nadaljevanju pa preverimo pri konkretnem podjetju, ali se dela res opravljajo.«

Število drznih tatvin iz hiš je močno naraslo. Lani so ukradli za skoraj 100.000 evrov, letos že za 107.000 evrov. Ne nasedajmo nikomur, ki nas želi zvabiti stran od hiše.

Če pri obnašanju oseb zaznamo karkoli sumljivega ali pa smo postali žrtev kaznivega dejanja, je to treba takoj sporočiti policiji na številko 113. »Prav tako obvestimo policijo, če opazimo, se take osebe gibljejo v bližini naših domov ali prebivališč naših sosedov. Pomagajo tudi fotografije ali posnetki tako osumljencev kot vozil, ki jih uporabljajo,« pravi Breznik. Praksa podjetij, ki resnično izvajajo dela na nekem območju, je, da o tem že prej obvestijo javnost v medijih ali pa se pravočasno napovejo pri lastnikih objektov, tako da so nenapovedani obiski prej izjema kot pravilo. »Glede na to, da storilci brezvestno izkoriščajo starejše osebe, na žalost pogosto mine precej časa, preden je policija o dogodkih sploh obveščena, preiskava kaznivega dejanja pa je otežena. Zato prosimo vse, da nam pri tem pomagate,« poziva inšpektor.

Število drznih tatvin se je povečalo. FOTO Leon Vidic/Delo

Da bi preprečili drzne tatvine v hišah – lani so bile žrtve v 43 primerih oškodovane za skoraj 100.000 evrov, letos pa v 73 primerih že za 107.000 evrov –, vse opominjajo, da bodimo pozorni na sumljiva vozila in ljudi v okolici svojega doma ter o tem obvestimo policijo na telefonsko številko 113. »Vedno zaklepajte vrata, zapirajte okna in doma ne hranite večjih vsot denarja,« svetujejo policisti, »predvsem pa neznancev ne spuščajte v svoj dom. Pogovor z njimi opravite na varni razdalji – skozi okno, z balkona in podobno –, hkrati pa vzbudite prepričanje, da niste sami.« Če se pojavi kdo sum­ljiv, nanj opozorite sosede. In ne nazadnje: »Ko vas ni doma, imejte v hiši oziroma stanovanju pri­žgano luč in se dogovorite s sosedi, naj bodo pozorni tudi na vaš dom.«

Če ugotovite, da so vas okradli, pokličite policijo na telefonsko številko 113 in si zapomnite oziroma zapišite čim več podatkov o tatovih: kako so videti, s kakšnim vozilom so se pripeljali, kam so se odpeljali in podobno. »Do prihoda policistov ne hodite tam, kjer so se gibali tatovi, in ne premikajte predmetov, s katerimi so bili v stiku,« še opozarja policija.