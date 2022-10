Naša tehnologija je postala zlati standard

V nadaljevanju preberite:

Večino delovne dobe je preživela na ljubljanski očesni kliniki, odkar je v pokoju, prihaja tja enkrat na teden. Tako kot ko je prvič prestopila prag te ustanove leta 1983, takrat je bila ta še na Zaloški cesti, pride na delo ob sedmih zjutraj in najprej pregleda k njej naročene paciente, nato začne operirati in dela, dokler je treba. Doslej je opravila že skoraj 20 tisoč operacij na očeh, po kakšnih 500 na leto. Dr. Brigita Drnovšek Olup je, pravi o sebi, človek konstante, ki se drži reda in urnikov. Pravkar se je vrnila z mednarodnega kongresa očesnih plastičnih kirurgov v Nici, med katerimi uživa velik ugled kot zdravnica in priznana strokovnjakinja, saj je na tem področju orala ledino tako doma kot po svetu.