Nekaj najlepšega je živeti z dvema jezikoma

V nadaljevanju preberite:

Na letošnji proslavi ob občinskem prazniku Izole je Dorina Beržan prejela najvišje občinsko priznanje, plaketo z zlatim grbom in listino, in sicer za dolgoletno delovanje, ustvarjanje ter trud pri ohranjanju izolske kulture in dialekta. A pred tem negovanjem izolanščine, ki jo tu in tam še kdo govori, nihče razen nje pa ne piše, je živela bolj svetovljansko. Skoraj štiri desetletja je bivala in delala v Milanu, še pred tem v Zagrebu, in še pred tem – med študijem jezikov v Ljubljani – je bila ena prvih jugoslovanskih manekenk. S prevajalko, galeristko in pesnico smo se pogovarjali v njeni rojstni Izoli, s katero je vse življenje ohranila intimno čustveno vez.