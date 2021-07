Neznosna lahkost prelaganja

V nadaljevanju preberite:

»Kako smiselno se je še resno ukvarjati s predlogom zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ni usklajen ne s socialnimi partnerji ne s strokovnjaki?« se sprašuje Tomaž Gerdina, ustanovitelj in vodja projektov v zavodu za aplikativne študije OPRO. Kakšna naj bo razprava o dolgotrajni oskrbi, ki naj se pretežno dofinancira iz mednarodnih posojil in enkratnih evropskih sredstev, ne pa sistemsko in trajno?