Nikoli nisi prestar, da se lotiš česa novega

Metka Klevišar ovrže stereotip, da starejši ne znajo uporabljati pametnega telefona, interneta in druge sodobne tehnologije. Pravi, da spleta ne pozna dobro, tudi facebooka ni poznala in se ga je zelo otepala. K njegovi uporabi jo je nagovoril zaposleni v domu sv. Jožefa v Celju, kjer živita s prijateljico Julko Žagar, ko je videl, da veliko piše. Poskusila je, začela objavljati kratke zapise, in danes ima pet tisoč prijateljev in tristo čakajočih.Upokojeno zdravnico, ki je delala na onkološkem inštitutu v Ljubljani, poznamo po tem, da slovenski družbi odstira pogled na področja, ki se jim ljudje najraje izognejo. V več knjigah in celi vrsti zapisov v različnih publikacijah je spregovorila o življenju in smrti. Tako sta s prijateljico Julko Žagar naslovili tudi svoja srečanja in pogovore, ki jih za obiskovalce že več let, od leta 2013, redno organizira celjski dom sv. Jožefa.Od januarja potekajo po spletu, v takšni obliki so jih imeli že devetkrat. Obnesejo se veliko bolje, kot so pričakovali. Prednost je, da se lahko srečanja udeležijo tudi tisti, ki niso iz Celja in okolice. Prejšnjič je sodelovala gospa, ki je bila tisti dan sprejeta na ortopedsko kliniko. »Vse ima prednosti in slabosti, žal nam je, da nekateri ne morejo sodelovati, ker nimajo računalnika,« je povedalaPrvi zapis na facebooku je objavila 10. septembra 2019. Čeprav se je na začetku zdelo, da je to bolj medij za mlade, pa njene zapise všečkajo večinoma starejši, celo starejši od nje, in zelo dobro obvladajo ta medij: »To je dokaz, da nikoli nisi prestar, da kakšno stvar začneš, da se lotiš česa novega. Sprašujem se, ali bo še kaj podobnega prišlo.«Iz številnih zapisov so v Celjski Mohorjevi družbi zbrali 160 najbolj povednih, kar ni bila lahka naloga, in nastala je knjiga Utrinki vzporednih svetov. »Z letnimi časi nas popelje skozi vse leto. To ni knjiga, ki bi jo prebrali na dušek, ampak zdravilo, ki se jemlje po kapljicah,« jo je predstavila urednica Saška Ocvirk na spletnem Mohorskem večeru v organizaciji založbe in doma sv. Jožefa, ki je tudi vodila pogovor z avtorico. Utrinki za vse generacije pa v ritmu letnih časov razsvetljujejo dušo, pomirjajo, zdravijo in tolažijo …